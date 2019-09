Casado afea a Sánchez su negociación en Europa y Rivera avisa: rechazará al comisario de Justicia si no reforma la euroorden

Publicada el 11/09/2019 a las 12:05 Actualizada el 11/09/2019 a las 12:34

El PP será "leal" con Borrell

Vox ve un "grosero" reparto de "sillones"

Críticas de los independentistas

El presidente del PP Pablo Casado , ha reprochado este miércoles al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez , su, una negociación, ha dicho, en la que fue "un convidado de piedra", en la que "dejó caer a su candidato", el holandés Frans Timmermans, y en la que el español Josep Borrell , ha dicho, ha resultado tener "menos competencias de las que anunció a bombo y platillo".En un Pleno del Congreso dedicado a los últimos Consejos Europeos y al Brexit , Casado ha advertido a Sánchez de que "el gobierno tenía que haber planteado alguna reserva" al nombramiento como presidente del Consejo Europeo del hasta ahora primer ministro belga, Charles Michel, "por suy por su" como la etarra Natividad Jáuregui, que "en redes sociales de pavonea" de estar fuera del alcance de la justicia española.Por su parte, el presidente de Ciudadanos Albert Rivera , que ha hablado delque supone la euroorden, ha puesto el foco en el designado comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, miembro del Gobierno de Charles Michel. Rivera ha avisado de que no le respaldará si no se compromete a reformar la euroorden para que gente como el expresidente catalán Carles Puigdemont no "campe a sus anchas por Europa".La euroorden, a juicio de Rivera, es "un cachondeo" y los dos últimos gobiernos españoles "no han tenido la valentía y el coraje" de hacer presión para que la. Así, se ha mostrado convencido de que, en un caso similar, España o Alemania "hubieran modificado lo que hiciera falta para que los que han cometido delitos de alta traición hubieran vuelto a su país para ser juzgados".Sin embargo, los dirigentes españoles "no han sido valientes para defender a los que eran acosados por el separatismo, han ido a Europa y ha callado". "Los que huyen de la Justicia española tienen que saber que huyen de la", ha destacado.Casado y Rivera han coincidido en criticar a Sánchez por presentar el, que será vicepresidente de la Comisión y alto representante para la Política Exterior de la UE , con más competencias de las que finalmente tendrá: ni Defensa, ni ayuda humanitaria, ha dicho Casado."No va a poder imponer sanciones a Venezuela", ha abundado Rivera, que considera que "como siempre, Sánchez es un fake, vendiendo cosas que".Con todo, el líder de Cs ha asegurado que se alegra de que un español tenga ese puesto y el del PP le ha garantizado su apoyo cuando le examine el Parlamento europeo "y tengo que pasarlo mal por Abengoa ". "No seremoscomo ustedes con Miguel Arias Cañete porque tenemos respeto y responsabilidad institucional", ha dicho.De paso, ha recalcado que Timmermans, que será vicepresidente para el Pacto Verde Europeo, tendráque tuvo Arias Cañete al que, por cierto, el propio Timmermans ha elogiado.Por su parte, el presidente de Vox Santiago Abascal ha reservado un momento de su discurso para felicitar a Borrell, pero ha subrayado que "a los europeos les da igual quien lidere" las instituciones europeas porque. Es más, ha acusado a PP, Ciudadanos y PSOE de haber participado de un "grosero" reparto de "sillones" en las instituciones europeas que a su formación le causa "estupor".El aún ministro de Asuntos Exteriores en funciones ha recibido elogios de Sánchez, que ha remarcado que "la UE gana un gran servidor para su causa y España gana unde la Europa por la que merece la pena luchar". "Es un orgullo para nuestro partido y nuestro país", ha dicho la portavoz socialista Adriana Lastra Borrell ha sido blanco de las críticas de la diputada de JxCat , Laura Borràs, que le ha acusado de haberse dedicado ade los políticos juzgados por el procés y de "espiar", y también del de Bildu , Jon Iñarritu.Ambos han opinado que lo que los partidos constitucionalistas consideran un "fracaso" de la euroorden es tal vez unporque en otros países "no está controlada por la puerta de atrás".Por otro lado, Casado ha aprovechado para instar a Sánchez a reclamar unaque, a su modo de ver, el Gobierno del PP "dejó encarrilada".Rivera ha defendido la proposición de ley presentada por su grupo para que el presidente del Gobierno deba no solo rendir cuentas ante el Congreso después de cada Consejo Europeo sino también recabar su