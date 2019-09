Directo | Arranca la jornada de una Diada marcada por la respuesta a la sentencia del 'procés'

Publicada el 11/09/2019 a las 09:40 Actualizada el 11/09/2019 a las 10:31

Aprofitem la Diada per unir els catalans i les catalanes al voltant d’objectius àmpliament compartits: més autogovern, millor finançament, progrés econòmic, justícia social, qualitat dels serveis publics, equilibri territorial, sostenibilitat i lluita contra el canvi climàtic. pic.twitter.com/9O0zyGv60Z — Miquel Iceta Llorens /❤️ (@miqueliceta) September 11, 2019

11/9/2019: aquest any tampoc és una diada normal. Se celebra, un cop més, en un context de vulneració de drets i llibertats, a les portes d’una sentència que només serà justa si és d’absolució. Avui, més que mai, sortim a defensar la llibertat!

Bona Diada!#Llibertat #Diada19 — Meritxell Budó (@meritxellbudo) September 11, 2019

Partidos y entidades independentistas y Govern llaman a la movilización masiva en una Diada quecontra los impulsores del 1-O, que se espera para las próximas semanas.El Govern y los partidos que le dan apoyo —JxCat y ERC— buscan con el resto de actores independentistas una respuesta conjunta a la sentencia que por el momento no han consensuado , pero todos coinciden en que la movilización tiene que ser clave y las manifestaciones de la Diada servirán para tomar el pulso a la implicación popular.La jornada ha arrancado con la clásica ofrenda floral en el monumento de Rafael Casanova, en la Ronda Sant Pere de Barcelona. No han acudido PP ni Cs. Junto a estos dos partidos, PSC y comuns tampoco acudirán a la gran convocatoria de la tarde, la manifestación que arrancará a las 17:14 horas.Sigue aquí la última hora de la Diada de 2019:El portavoz de Demòcrates y diputado del Parlament —en el grupo de ERC—,, ha exigido a los partidos independentistas retomar la vía unilateral para hacer efectiva la independencia, porque "el mandato del 1-O no es interpretable".El primer secretario del PSC,, ha mostrado su deseo de que la sentencia que dicte el Tribunal Supremo sobre los impulsores del 1-O "no impida volver a la política, cuanto antes mejor". "Los catalanes hemos estado divididos en torno a una cuestión concreta que nos divide y nos impide avanzar. Convendría que todos hagamos el esfuerzo de encontrar espacios comunes que permitiesen reunir a la sociedad, garantizar el respeto por todas las ideas y tirar adelante", ha añadido.El concejal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona,, ha defendido este miércoles que Rafael Casanova era un "gran españolazo" y ha acusado al independentismo de intentar apropiárselo. Bou ha recriminado los "aquelarres independentistas" que considera que se hacen por la Diada y ha pedido que esta celebración no sea solo del nacionalismo catalán, sino de toda Cataluña.El president del Parlament,, ha lamentado que la Diada de este año sea la segunda marcada por la "excepcionalidad" política por la situación de los políticos presos, pero ha confiado en que será una jornada pacífica, reivindicativa e integradora. Ha añadido que la sentencia del 1-O abrirá un ciclo político en el que cree que será necesario "construir grandes mayorías, existentes en el país, que dicen que no quieren represión, que quieren una sociedad democrática y comparten una agenda republicana".La consellera de Presidencia y portavoz de la Generalitat,, ha llamado a la ciudadanía a participar en los actos de la Diada "de forma cívica y pacífica, y reclamando el derecho a la democracia, a la libertad de Cataluña y para recuperar el derecho y las libertades nacionales de Cataluña".El himno español ha sonado desde el balcón de un hotel de Barcelona próximo al monumento de Rafael Casanova, donde en ese momento el president de la Generalitat, Quim Torra, encabezaba la tradicional ofrenda floral del Govern con motivo de la Diada. Sobre las 9, el Govern ha hecho la ofrenda al monumento y, mientras estaba sonando el himno catalán, Els Segadors, desde un balcón del hotel,La Diada comenzó este martes por la noche, cuando el president de la Generalitat,, llamó a los catalanes a encarar con determinación y unidad el futuro de Cataluña en una "democracia bajo asedio". "Os pido encarar los tiempos que vienen con determinación y coraje, con inteligencia y carácter, con generosidad y unidad, con iniciativa y convicción, con serenidad y ambición, y con toda la ambición colectiva del mundo", ha expresado el líder del Ejecutivo catalán en su discurso institucional desde el Palau de la Generalitat. [Ampliación]