Díaz Ayuso escribió a un conseguidor de 'Púnica' para encubrir noticias sobre las investigaciones a Ignacio González

Publicada el 11/09/2019 a las 11:06 Actualizada el 11/09/2019 a las 12:30

Ayuso responde

La actual presidenta de la Comunidad de Madrid, según publica este miércoles eldiario.es . Ayuso, que era diputada en la Asamblea de Madrid, escribió un mail a Alejandro de Pedro, empresario imputado en el caso Púnica y presunto experto en reputación online. En el mensaje, difundido por el digital, la política adjuntaba un enlace a una noticia de El Mundo en la que se hacía referencia a las primeras investigaciones policiales sobre Ignacio González por su ático en Estepona para que De Pedro neutralizase la información.La misión de De Pedro era, de manera que en buscadores como Google aparecieran antes las noticias de corte positivo. El modo de proceder aparece descrito en el sumario del caso Púnica, apoyado por el testimonio de trabajadores, correos electrónicos y llamadas: se trataba de inundar la web con estas noticias manipuladas a través de diarios con poca relevancia, y, posteriormente, amplificar la información mediante el uso de cuentas falsas de Twitter. Este mecanismo fue el seguido por De Pedro para maquillar las corruptelas de, entre otros, Ignacio González, pero también para difamar a las Mareas Blancas que protestaban en contra de los recortes en Sanidad, según figura en la investigación abierta en la Audiencia Nacional.y no del Partido Popular o de los políticos de la formación conservadora– por actividades que no encajan en la descripción de. El juez de Púnica apunta en varios autos que estos trabajos se financiaron con fondos públicos desviados a través del Canal de Isabel II o usando a otras empresas contratistas de la Comunidad, como Indra, cuyo expresidente también está imputado.Según un informe de la policía judicial recogido por El Plural y Vozpópuli, el mismo día en que Ayuso escribía el mail a De Pedro se produjo un intercambio de mensajes entre el mismo De Pedro y Borja Sarasola, viceconsejero de la Comunidad de Madrid. En dicho intercambio,. También Francisco Granados, exvicepresidente de la Comunidad, y Adrián de Pedro , hermano de Alejandro e informático implicado en la red de webs de noticias manipuladas, declararon ante los tribunales que, aunque las órdenes para llevar a cabo el lavado de cara de los conservadores madrileños procedieran de más arriba, la persona de contacto y a cargo de la gestión de esos trabajos era Isabel Díaz Ayuso.La Cadena Ser publicó que Díaz Ayuso le pidió a De Pedro en 2011 una plantilla web para Esperanza Aguirre​​​​​, pero el correo desvelado este miércoles por eldiario.es muestra quede 2011 y que no se limitaron a mejorar la imagen de Aguirre. Eldiario.es asegura que fuentes de Presidencia de la Comunidad de Madrid han "atendido a la petición de información de eldiario.es sobre el mail pero no han respondido de momento". El medio digital también afirma haber intentado contactar con Alejandro de Pedro sin éxito.La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recordado que jamás se le ha señalado por ningún tipo de "conducta ilícita" en el marco de la trama Púnica y ha rechazado dar explicaciones sobre "correos de hace ocho años".Así ha contestado la dirigente madrileña a los medios de comunicación al ser preguntada por la información que publica eldiario.es que cuenta que Ayuso escribió al empresario Alejandro de Pedro, imputado en Púnica, para tapar noticias sobre la corrupción del expresidente Ignacio González."No puedo señalar nada nuevo", ha señalado la presidenta regional, tras visitar el CEIP Estados Unidos de América-Huarte de San Juan, con motivo del inicio del curso escolar.