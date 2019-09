Las nueve informaciones de infoLibre que sustentan la denuncia contra Ayuso presentada por Más Madrid en la Fiscalía

Publicada el 12/09/2019 a las 06:00 Actualizada el 11/09/2019 a las 22:16

1. Ayuso aceptó la donación de un piso de sus padres y evitó su embargo por Avalmadrid (21 de junio de 2019)

2. Avalmadrid lleva siete años incumpliendo el acuerdo de su Comité de Morosidad de embargar bienes a los padres de Ayuso (5 de julio de 2019)

3. El correo de Ayuso que la delata: “Si se pudiera demostrar que han montado empresas paralelas para dejar morir la otra” (9 de agosto de 2019)

4. Avalmadrid trató la solicitud de datos de Ayuso como si fuera un encargo de Presidencia de la Comunidad de Madrid (10 de agosto de 2019)

5. Los correos que prueban que Ayuso miente sobre su relación con Avalmadrid (27 de agosto de 2019)

6. Avalmadrid mantiene paralizada desde 2015 la decisión de cómo actuar contra los avalistas morosos del ‘caso Ayuso’ (28 de agosto de 2019)

7. Avalmadrid incumplió su normativa al estar siete meses sin actuar desde el primer impago del préstamo del 'caso Ayuso' (28 de agosto de 2019)

8. Avalmadrid permitió operaciones de alzamiento de bienes a los ocho avalistas del préstamo del 'caso Ayuso' (29 de agosto de 2019)

9. Una auditoría de Avalmadrid admite que su Comité de Morosidad ocultó la donación fraudulenta de un piso a Ayuso (3 de septiembre de 2019)

ha presentado este miércoles una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción , a la que solicita la apertura de diligencias y el ejercicio de acciones penales contra la presidenta de la Comunidad madrileña,, y la cúpula depor cuatro delitos:Buena parte del relato de los hechos que Más Madrid considera perseguibles por el Código Penal recoge las informaciones queha publicado sobre el caso Ayuso desde junio. He aquí las más importantes:La última declaración de bienes dsólo incluye una vivienda en Madrid, que adquirió el 7 de octubre de 2011. Tiene 90 metros cuadrados y está situada en el barrio de Chamberí,de la capital. El valor catastral que declara Ayuso es de 140.547 euros, aunque su valor de mercado es más alto. Según la documentación que obra en poder de, la adquirió gracias a una donación de sus padres –que empezaban a acumular deudas importantes por la empresa de la que eran socios,– para evitar que el inmueble fuese embargado por los acreedores. Un objetivo que se cumplió ya que, a día de hoy, Díaz Ayusodel inmueble y los acreedores de sus padres continúan sin cobrar. La donación a la hoy presidenta de la Comunidad, entonces diputada de la Asamblea, y a su hermano se recogen en el hecho séptimo de la denuncia enviada a la Fiscalía Anticorrupción.El artículo 257 del Código Penal castiga comoaquella conducta que realiza un deudor con el objetivo de disminuir su patrimonio para frustrar el derecho del acreedor a cobrar su deuda. Se castiga enajenar u ocultar bienes una vez que el acreedor entabla un procedimiento de ejecución, pero también cuando es “previsible” que dicho procedimiento se vaya a iniciar. El autor del delito esen perjuicio de sus acreedores y quien lo adquiere es considerado cooperador necesario si conoce el propósito de la transmisión del bien. El alzamiento está castigado conde uno a cuatro años.Avalmadrid,una entidad participada por la Comunidad de Madrid que concede avales a pymes y autónomos para facilitarles el acceso a préstamos bancarios, lleva más de siete años incumpliendo un acuerdo adoptado en su Comité de Morosidad, que decidió embargar los bienes de los ocho socios de la empresa MC Infortécnica SL, entre los que se encontraban. El objetivo era recuperar losque habían prestado a dicha sociedad un año antes. Pero Avalmadrid no ha embargado ninguna de las 12 propiedades personales que los avalistas solidarios declararon para justificar su solvencia económica.A la hora de solicitar el préstamo, los ocho socios de MC Infortécnica SL presentaron como garantía un patrimonio que incluía, según el cálculo aportado por ellos mismos y que figura en el expediente de concesión del préstamo.(Ávila), el único bien que quedó hipotecado, y los 2,97 millones restantes a las otras 12 propiedades. En concreto, se trataba de tres viviendas, tres pisos, dos áticos, tres plazas de garaje y una nave repartidos por Madrid, Alicante, A Coruña y Ávila.Pese al acuerdo del 2 de abril de 2012 del Comité de Morosidad, Avalmadrid. Pero no procedió contra los bienes de los avalistas solidarios, como recoge el hecho undécimo de la denuncia de Más Madrid.El 14 de septiembre de 2011, Isabel Díaz Ayuso escribió un correo electrónico a un directivo de Avalmadrid donde le comenta: “Si se pudiera demostrar que han montado”. “La otra” es, cuyos socios eran los padres de Ayuso y otros tres matrimonios. La entonces diputada del PP sospecha que estas seis personas han podido montar empresas paralelas. Es decir, ese correo demuestra queya que MC Infortécnica SL no podría devolver el aval de Avalmadrid y que sus padres –Leonardo Díaz Álvarez e Isabel Ayuso Puente–El conocimiento por parte de Ayuso de la situación es el elemento clave para determinar si la dirigente del PP pudode los dos inmuebles realizada por sus padres.La denuncia de Más Madrid acusa a los avalistas de MC Infortécnica de haber actuadocomo claramente se observa en los correos electrónicos de Isabel Natividad Díaz Ayuso” para poner fuera del alcance de Avalmadrid su patrimonio.El 14 de julio de 2011Isabel Díaz Ayuso escribió desde su cuenta de Gmail un correo electrónico a un directivo de Avalmadrid. En el campo del “asunto” se lee: “Datos MC Infortécnica”, la empresa de la que eran socios sus padres. La hoy presidenta de la Comunidad quería obtener información sobre el aval y sus posibles consecuencias para el patrimonio de sus progenitores. Al día siguiente, el directivo reenvió el mensaje para solicitar los datos que pedía Ayuso. Y en el “asunto” indica: “El correo prueba que la sociedad de garantías trató el asunto como si fuera un encargo de la Presidencia de la Comunidad de Madrid , que entonces estaba en manos deCon el directivo había contactado previamente, que en aquel momento eray que entre 2006 y 2008 había sido presidenta de la propia Avalmadrid. El 13 de julio de 2011, Eva Piera había escrito un correo electrónico a su contacto en Avalmadrid:. Es lo que la denuncia ante la Fiscalía considera que puede ser constitutivo de un delito de tráfico de influencias. Ayuso envía su primer correo en la tarde del 14 de julio de 2011. Al día siguiente se convirtió en diputada del PP en la Asamblea madrileña; es decir,. Al directivo de Avalmadrid le pide información sobrede las empresas de los socios de sus padres. Información confidencial que consiguió “prevaliéndose de sus relaciones personales”, se asegura en la denuncia a la Fiscalía.La presidenta madrileña aseguró en una entrevista enque su única relación con Avalmadrid había sidopara que a la empresa de sus padres le concedieran un crédito “si se daban las garantías”. Por tanto, reconoció que se había interesado por la concesión del aval, pese a que la periodistasólo le había preguntado si gracias aEl aval se concedió en marzo de 2011.La denuncia ante la Fiscalía incorpora los correos electrónicos quepublicó y donde se demuestra que Isabel Díaz Ayuso estuvo de Avalmadrid , a quien no sólo le pidió información sobre la solvencia de varias empresas familiares, sino también, la empresa de cobro de deudas que utilizaba Avalmadrid, le planteó en marzo de 2015para proceder contra los accionistas de MC Infortécnica SL. Cuatro años y medio después sigue esperando respuesta . La completa pasividad de la sociedad de garantías ha permitido operaciones como el presunto delito de alzamiento de bienes del que la denuncia de Más Madrid acusa a Díaz Ayuso y a los socios de sus padres en MC Infortécnica SL.Así, tras cubrir el primer impago de la empresa a Caja España, la entidad que le había concedido el préstamo de 400.000 euros, Avalmadrid teníael asunto, peroen hacerlo. Después, cuando por fin acordó iniciar dos procedimientos judiciales, sólo facilitó a Cobralia documentación para poner en marcha uno de ellos. Además, el título que permitía actuar contra los avalistas en este asunto. Y, al parecer,de lo que había ocurrido. Cuando oficialmente se percataron del error y Cobralia preguntó cómo solucionarlo, Avalmadrid ni respondió.La denuncia a la Fiscalía habla depor parte de los directivos de Avalmadrid, a los que acusa de administración desleal, reprochándoles su “temerario desprecio por los protocolos internos”. No sólo por desoír a los órganos de control de la morosidad, sino también “por incumplir los plazos de judicialización de la deuda y no colaborar en su reclamación al traspasar su recobro a un tercero”.La normativa interna de Avalmadrid le obliga alos impagosdesde la fecha en que tenga que abonar al banco el dinero que dejó sin pagar el moroso. Algo que no hizo con MC Infortécnica SL. Por el contrario, dejó transcurrir siete meses antes de iniciar el primer trámite . Los padres de la presidenta madrileñaen operaciones sospechosas de un delito de alzamiento de bienes Elen concepto de primera cuota impagada por la empresa copropiedad de los padres de Ayuso. Por tanto, debió acudir al juzgado antes de 15 días desde esa fecha. Pero. Y el proceso para embargar la nave de Sotillo de la Adrada que figuraba como garantía no se inició hasta el 28 de enero de 2013. Fue la única actuación para recuperar la deuda. Como queda dicho, Avalmadrid nunca actuó para hacerse con los bienes personales de los socios de MC Infortécnica SL.. Lo cuenta también la denuncia en su hecho duodécimo.Losde MC Infortécnica SL, entre ellos los padres de Isabel Díaz Ayuso, realizaron operaciones de alzamiento de bienes para evitar que fuesen embargados tras dejar impagado un préstamo de 400.000 euros avalado por la sociedad de garantías madrileña, según los documentos registrales analizados porA la hora de solicitar el crédito, los cuatro matrimonios propietarios de MC Infortécnica SL. En concreto, ocho viviendas, tres plazas de garaje y dos naves industriales repartidos por Madrid, Alicante, A Coruña y Ávila. Tras producirse el primer impago del préstamo, Avalmadriden Asturias., dos se los adjudicaron filiales inmobiliarias del Santander y de Caixabank; otros dos aún son propiedad de los mismos dueños, aunque es probable que por poco tiempo ya que están inmersos en un procedimiento de ejecución hipotecaria, y uno ya había cambiado de manos antes de que se firmase el préstamo el 15 de marzo de 2011. El inmueble restante es la nave en el municipio de Sotilllo de la Adrada (Ávila), que fue el único que se hipotecó como garantía del crédito y que un juzgado adjudicó a Avalmadrid en abril de 2018., mediante donaciones a sus hijos y la venta de una nave a terceros.de quebrar la empresa ya se habían desprendido de todos los bienes que podían, como destaca también la denuncia de Más Madrid.También asegura que se trató depara dejar fuera del alcance de Avalmadrid este patrimonio y precisa que, cuando se produce la última venta.El Comité de Morosidad de Avalmadrid analizó en su reunión del 2 de abril de 2012 el expediente de MC Infortécnica SL. En la propuesta que examinó, se ocultó que Díaz Ayuso era la nueva titular de uno de los inmuebles que garantizaban la deuda de 400.000 euros avalada por sus padres. Al omitir ese dato fundamental, se estaban escondiendo dos cuestiones: la existencia de un más que probable alzamiento de bienes yLa omisión quedó al descubierto en, Rosario Rey García, después de quedesvelase en junio la operación que permitió a Ayuso apropiarse del piso en el centro de Madrid en fraude de acreedores.“En la propuesta del Comité de Morosidad del 2 de abril de 2012 únicamente se refleja el usufructo de los avalistas,. Tampoco se indica de forma expresa quea la de la fecha en que se concedió la operación”, destacaba el documento de Avalmadrid, con fecha del pasado 30 de julio.“Por lo que se refiere a los inmuebles de los avalistas no se ha efectuado un análisis profundo de su situación hasta junio de 2019. Algunos de los bienes tomados en consideración para la concesión de la operación a favor de MC Infortécnica SL”, afirma también la auditoría. Como queda dicho más arriba, los morosos empezaron a traspasar sus bienes en 2011.Finalmente, en el documento se fechan. Si las fechas son correctas, Avalmadrid podría aún, ya que los hechosen ningún ámbito. Fue lo que le solicitó por burofax el diputado de Más Madrida la entonces presidenta de Avalmadrid, Rosario Rey, y al ya ex director general, Pedro Embid, el pasado 10 de julio. Sin recibir respuesta.