Los editores de libros de texto dicen ahora que no reciben presiones políticas desde hace 18 años

Niegan las presiones

"Mecanismos bastardos" de las comundiades

El presidente de la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (ANELE), José Moyano, ha reconocido que su gremiopara incluir o modificar contenidos en los libros escolares desde hace por lo menos 18 añosMoyano se desdice así de la denuncia que tanto él como el director de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), Antonio María Ávila, realizaron hace una semana cuando acusaron a todas las comunidades autónomas de, en palabras de Ávila. "Estamos hartos de denunciarlo en publico", dijo Moyano ante la prensa el jueves pasado.Este miércoles, sin embargo, ha precisado que, según ha matizado tras reunirse con la ministra de Educación y Formación Profesional en funciones, Isabel Celaá, que le convocó junto a Antonio María Ávila al día siguiente de las polémicas declaraciones."Aprovecho para decir que la mayoría de los ejemplos que han creado tanta polémicadonde se tenía que pasar una supervisión previa, antes del año 2001, muy lejana en el tiempo", ha admitido este miércoles.El jueves pasado, en cambio, Moyano ilustraba sus acusaciones con. "Este año ha pasado con las cajas de cambios en un libro de la Formación Profesional, que había que adaptarlo a la realidad autonómica. Ya me contarán ustedes las cajas de cambio de los coches qué realidad autonómica tienen", aseguró la semana pasada.Tras la reunión con Celaá, celebrada en la sede del Ministerio en Madrid, el representante de los editores ha detallado que se trataba de un ejemplo de "los decretos de algunas comunidades autónomas que hacen referencia a quede los libros "con la cultura de la comunidad".Por su parte, la ministra en funciones Isabel Celaá ha confirmado que los editores lepara moldear los contenidos de libros de texto: "De ninguna de las maneras se han referido a presiones".La ministra ha tildado la reunión como "muy cordial", admitiendo que la convocó tras las denuncias públicas de los editores la semana pasada. "Todo ha quedado aclarado", ha hecho saber Celaá. Según la ministra, durante la reunión los editores "han confirmado que" por el contenido de los libros de texto. "Son unos profesionales que tienen libertad de empresa y que trabajan siempre en el marco constitucional", ha remachado.Celaá convocó a los editores a una reunión después de que el director general de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), Antonio María Ávila, asegurase ante la prensa que todas las comunidades autónomasde libros de texto mediante "mecanismos bastardos" para modificar o incluir contenidos.Las palabras textuales de Ávila fueron que "los políticos presionan y ademáspara que los libros digan lo que ellos quieren que se diga y no lo que la ciencia dice". Además, acusó a consejeros de Educación y directores generales autonómicos de hacerlo con "un nulo respeto a la libertad de cátedra" para adaptar los contenidos de los libros de texto a sus intereses particulares.El director general de la Federación de Editores llegó a mencionar caso concretos sin desvelar muchos detalles. Por ejemplo, acusó que "políticos" de Cataluña "quieren que hablemos de Wilfredo el Piloso –que fue Conde de Barcelona en el siglo IX– y no de los Reyes Católicos" oen sus libros.Este miércoles, el presidente de ANELE ha asegurado que la supuesta omisión a los Reyes Católicos. Según Moyano, lo que denunció su colega Ávila "sería alguna conversación con algún funcionario".Ávila también aseguró el jueves que desde el Gobierno canario, sin concretar cuándo o quién, se solicitó que en los librporque en las islas "hay ríos poco importantes" y en los libros se señala que tienen importancia como lugares de asentamiento humano o como vías de comunicación.Del mismo modo, señaló a la Generalitat Valenciana por "censurar a un director de la Real Academia" como el fallecido filólogo Fernando Lázaro Carreter porque, según el relato de Ávila, afirmaba que