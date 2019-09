Publicada el 11/09/2019 a las 09:19 Actualizada el 11/09/2019 a las 10:19

El Partido Popular ha respondido este miércoles en una tribuna publicada por el diario francés Le Monde y suscrita por sus 148 parlamentarios a los 52 diputados de la Asamblea Nacional de Francia que denunciaronEl PP, en un texto firmado por su presidente, Pablo Casado , y sus portavoces parlamentarios, Cayetana Álvarez de Toledo Dolors Montserrat , recalca que la democracia española goza de una, explica los detalles del juicio a los líderes del procés y esboza una comparación con la región de Córcega.

Comparación con Córcega

En primer lugar, la formación popular ha mostrado su "indignación" por lasque hicieron los parlamentarios franceses. El pasado 1 de septiembre, 52 diputados de la Asamblea Nacional, entre ellos el líder de La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, y del de la Union des Démocrates et Progressistes Indépendants, Jean-Christophe Lagarde, criticaronen España y pidieron "el apaciguamiento de las tensiones y el fin de las medidas arbitrarias que afectan a los representantes electos del sufragio universal"."Pero, sobre todo, queremos señalar que los líderes independentistas no han sido juzgados por sus opiniones, sino porque han atacado nuestrasde millones de españoles, y sobre todo de los ciudadanos de Cataluña", alega el PP en la tribuna publicada en Le Monde.La formación de Pablo Casado recuerda que el Tribunal Supremo no juzga elsobre la independencia, "un debate que por otra parte se puede realizar de manera libre en nuestro país", insiste el PP, e insiste en que el juicio se centra en la ruptura de las leyes y de la Constitución española."La Fiscalía del Tribunal Supremo de España ha concluido que los acusados cometieron un delito de rebelión y ha solicitado importantes penas de prisión, porque se ha demostrado que se usó la violencia en el contexto de una estrategia planificada y organizada para, incluida la celebración de un referéndum ilegal y una declaración unilateral de independencia por parte de las autoridades autónomas catalanas", continúa la carta de los 'populares'.Por último, el PP propone a los dirigentes franceses que imaginen un supuesto en el que los nacionalistas de Córcega organizaran desde las instituciones un referéndum ilegal sobre la independencia de la isla y proclamaran unilateralmente la secesión, "rompiendo la Constitución, y en particular su artículo primero sobre la".Según explica la formación de Casado, en ese caso los tribunales franceses y todas las instituciones "sin duda reaccionarían con lade sus reglas democráticas, su Constitución y la unidad de Francia". "Si esto sucediera, nosotros estaríamos sin dudarlo del lado de Francia, para defender su democracia, su Constitución y su unidad, con la misma convicción con la que actualmente estamos defendiendo la democracia española, nuestra Constitución y la unidad de nuestro país", defienden los 66 diputados, 70 senadores y 12 eurodiputados del PP.