PSOE y Unidas Podemos se sientan de nuevo a negociar en un clima de desconfianza creciente

Publicada el 10/09/2019 a las 11:56 Actualizada el 10/09/2019 a las 12:17

PSOE y Unidas Podemos ya están reunidos en dependencias del Congreso de los Diputados eny llegar a un acuerdo que permita la investidura de Pedro Sánchez y evite la repetición de las elecciones.A la mesa se sientan, de nuevo, por parte socialista, la vicepresidentala ministra María Jesús Montero y la portavoz Adriana Lastra. Del lado de la formación morada está, secretario de Acción de Gobierno, acompañado por representantes de la confluencias integradas en la organización: Ione Belarra (Podemos), Enrique Santiago (Izquierda Unida), Juan López de Uralde (Equo), Yolanda Díaz (Galicia en Común) y Jaume Asens (En Comú Podem).No hay imagen de la reunión porque, como ya ocurrió la semana pasada, Unidas Podemosa los fotógrafos y los cámaras de televisión.El clima previo a la reuniónEn los cinco días que han transcurrido desde la última cita, el pasado jueves, PSOE y Unidas Podemos no sólo no han intercambiado documentación ni han mantenido contacto sino que algunos de sus dirigentes se han dedicado a inflamar el ambiente con descalificaciones y acusaciones entre las que no faltaron las exageraciones. Especialmente en las últimas horas.El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, acusó al PSOE de “” y a Pedro Sánchez de mentir y no ser “fiel a sus palabras”. Dos expresiones que no han gustado nada en la dirección socialista. El secretario de Organización, José Luis Ábalos reprochó la actitud de "desconfianza" y "" de UP. Y apenas unas horas antes de la reunión de este martes la propia Carmen Calvo acusó a UP de haber pretendido el pasado mes de juliosin respetar la mayoría que las urnas han dado a los socialistas”.La distancia entre unos y otros es tal que Calvo acusa a UP de ser “inflexible” e Iglesias continúa hablando de intento de “humillación”. El PSOE sigue sin dar muestras de estar dispuesto a reconsiderar la posibilidad de formar uny Unidas Podemos continúa sin querer pactar exclusivamente un acuerdo programático y renunciar a estar presente en el Consejo de Ministros.El calendario empieza a reducirCelebrar un pleno de investidura antes del plazo límite —el lunes 23 de septiembre— obliga a que el Jefe del Estado, Felipe de Borbón, convoque una ronda de consultas con los partidos a comienzos de la próxima semana. Eso significa que, con toda probabilidad, PSOE y UP no pueden demorar las negociaciones más allá del fin de semana.