Álvarez de Toledo cree que España no puede "prescindir" de Rosa Díez: "Me gustaría que estuviera en la política activa"

Publicada el 12/09/2019 a las 13:52 Actualizada el 12/09/2019 a las 13:53

No caer en la autocomplacencia tras la Diada

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo , ha asegurado este jueves que la exlíder de UPyD y exdirigente socialista, Rosa Díez, esy ha confesado que a ella le gustaría que estuviera en la política activa. Informa Europa Press."Lo dije en campaña y lo repito ahora. Un país como el nuestro y menos en un momento como éste no puede permitirse el lujo de prescindir de Rosa, de no tenerla en la política activa. Es lo que me gustaría, que estuviera en la política activa", ha dicho.Álvarez de Toledo ha admitido quepero ha añadido que le daba "igual". Según ha añadido, la exfundadora de UPyD es un "espíritu libre, independiente y una mujer valiente".Así se ha pronunciado en la presentación de las jornadas Españoles en defensa de lo común que ha organizado el PP en el Congreso, que han contado con las intervenciones de Rosa Díez; el escritor Álvaro Pombo; el presidente del PP en Cataluña, Alejandro Fernández; y la presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, Ana Losada.Entre los asistentes, el diputado de Cs y portavoz en la Comisión de Asuntos Exteriores en el Congreso, Roberto Hernández; el dirigente de UPN Carlos Salvador; el actual líder de UPyD, Cristiano Brown; el expresidente del PP catalán y exdirigente de Vox, Alejo Vidal-Quadras; y varios consejeros del Gobierno madrileño como Javier Fernández-Lasquetty, Paloma Martín o María Eugenia Carballedo, entre otros.que busca el Partido Popular en defensa de España Suma, según fuentes del partido. Su portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, ha declarado que el PP debe "regenerarse por sus propios medios" y ha agregado que no iban a ir a "aplaudir" a Casado.En su intervención en la presentación del acto, que se produce justo un día después de la Diada, Álvarez de Toledo ha señalado que la manifestación contó con "menos asistencia de separatistas" pero ha recalcado queA renglón seguido, la diputada del PP por Barcelona ha asegurado que deben aprovechar el "cansancio" en las filas del separatismo paraÁlvarez de Toledo ha recordado que hace cinco años echó a andar la plataforma Libres e Iguales para defender la España constitucional y la democracia frente al desafío separatista y de la "segregación". Ya en aquel manifiesto, ha recordado, se pedía una movilización social y de reagrupación de los partidos políticos que compartían valores en defensa de ese proyecto común.Según ha añadido, hoy en España hay una "ola de fragmentación" política peroEn su opinión, esa unión es el "camino moral" y el "camino eficaz".