La intención directa de voto del CIS prevé una nueva victoria del PSOE y un batacazo de Cs si hubiera generales

Publicada el 12/09/2019 a las 12:04 Actualizada el 12/09/2019 a las 14:03

Dos meses después de las elecciones autonómicas y municipales de mayo la negociación para formar un Gobierno a nivel estatal avanzaba muy lentamente, pero aún no estaba a punto de fracasar. Y el reparto de fuerzas entonces, al menos según el CIS,salvo por el desplome de Ciudadanos. El barómetro poselectoral del instituto [consúltalo en PDF] , hecho público este jueves pero realizado entre el 17 de junio y el 16 de julio, da un 29,7% de intención directa de voto al PSOE, por un 11,6% del PP, un 8,9% de Unidas Podemos y sus confluencias, un 7,4% de Ciudadanos y un 3,3% para Vox.Estas cifras, no obstante, solo reflejan las respuestas ofrecidas directamente por los encuestados, sin aplicarles posteriormente ningún tipo de cocina que los corrija, por lo que no pueden considerarse una proyección fiable de lo que ocurriría en unas eventuales elecciones. En esta ocasión,como sí había hecho en los últimos barómetros.Con respecto al estudio hecho público en julio –y sin descontar, como ocurre en el de este jueves, la abstención–, el PSOE pierde un punto en intención directa de voto sin ponderar, mientras el PP ganaría nueve décimas, Unidas Podemos también subiría un punto.desde el 12,3% que tenía en junio. Vox, por su parte, pierde siete décimas de punto.Si se tienen en cuenta los bloques, el batacazo de Ciudadanos, según el CIS. El bloque progresista, sumada la intención directa de voto sin ponderación de PSOE y Unidas Podemos, alcanzaría un 38,6% de los votos, por el 22,3% de encuestados en el barómetro que aseguran que votarán a alguno de los partidos conservadores o ultraconservadores.Tomando como referencia los datos deque genera cada partido a los encuestados –una información que es una de las que se utiliza a la hora de hacer la cocina–, los datos son similares. El PSOE obtendría en voto más simpatía un 32,2%, por el 12,8% del PP, el 9,9% de Unidas Podemos y sus confluencias, el 8,6% de Ciudadanos y el 3,5% de Vox.