El Supremo confirma el traslado de un comandante por permitir comentarios machistas sobre una teniente

Publicada el 12/09/2019 a las 17:12 Actualizada el 12/09/2019 a las 17:25

Actos contra la dignidad

La Sala de lo Militar ha confirmado lade pérdida de destino impuesta a un comandante del Ejército del Aire porsobre una teniente durante un ensayo de un desfile en el Aeródromo Militar de Santiago de Compostela en 2015, según informa a Europa Press.La Sala desestima el recurso de casación interpuesto por el militar sancionado contra la sentencia del Tribunal Militar Central que confirmó dicha sanción por una falta grave consistente en tolerar actos que, de cualquier modo,Los hechos probados de la sentencia recurrida recogen que durante dicho ensayo el comandantea un teniente que, delante de él, realizó un comentario que aludía a la condición femenina de una teniente y a suSegún los hechos probados, dijo que "no se preocupase, que no se iban a fijar en sus fallos en el desfile por ser mujer, que si desfilara él si se fijarían, pero que en el caso de ella".El teniente y el comandante se rieron de las palabras del primero y posteriormente, cuando la mujer fue destinada a dicho Aeródromo, el comandante tampoco reprochó al teniente los comentarios públicos alusivos a que el progreso profesional de aquella dentro de la Unidad se debía a su condición femenina, diciendo queLa sentencia, cuya ponente ha sido la magistrada, concluye que la conducta del comandante integra la citada falta grave —tolerar actos que, de cualquier modo, atenten contra la dignidad personal o en el trabajo—, puesto que concurren en ella los elementos que integran dicha infracción.Dichos elementos son "la condición militar del recurrente, el atentado a la dignidad de la Teniente a la que otro militar de menor rango se refería en su presencia de, específicamente por su condición de mujer, y la tolerancia del recurrente como superior jerárquico que no llamó en absoluto la atención al militar que estaba ofendiendo a la Teniente, sino que rió sus gracias".