La PAH rechaza la sentencia del Supremo sobre las cláusulas de vencimiento anticipado: "Nueva agresión al derecho a la vivienda"

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), después de que el Tribunal de Justicia de la UE declarase abusivas las cláusulas de vencimiento anticipado. Decretó los desahucios en los que el impago se ha producido por menos de doce meses no deben seguir adelante. "Nueva agresión de la justicia española al derecho a la vivienda" , titulan su comunicado.El pasado mes de julio el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avaló que los jueces nacionales remediasen la nulidad de esta cláusula sustituyéndola por una nueva disposición legal cuando el contrato no pueda subsistir si se suprime la cláusula abusiva y si la anulación del contrato expone al consumidor a consecuencias especialmente perjudiciales. El Supremo, en una sentencia conocida este miércoles, considera que los procesos en los que el préstamo se dio por vencido antes de la entrada en vigor de la Ley 1/2013 de medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios deben ser sobreseídos sin más: y en los posteriores,La PAH considera queLos activistas lamentan en un comunicado que "el Supremo ignora el mandato del TJUE de preguntar al consumidor afectado si quiere seguir vinculado o no a la cláusula de vencimiento anticipado pese a saber las consecuencias que se derivarían de ella en el procedimiento de ejecución hipotecaria", por lo que incurren en una técnica de espigueo, denuncian: seleccionar lo que les conviene del mandato del tribunal europeo y lo que no, descartarlo.Ni una palabra sobre las razones de las afectadas. Ni una mención al desalojo de familias al amparo de prácticas abusivas constantemente consentidas o las cantidades millonarias cobradas gracias a cláusulas abusivas y que nunca serán devueltas", denuncia la PAH, que alerta de que la sentencia tendrá, "como efecto inmediato", el desatasco de miles de procedimientos de ejecución hipotecaria, lo que causará un aumento considerable del número de desahucios.