Podemos lanza un vídeo en el que apela a sus orígenes y carga contra el PSOE y su relación con los grandes poderes

Podemos ha compartido en sus redes sociales un vídeo en el que, entre reproches al PSOE,. Recuerdan que a pesar de la situación actual de bloqueo en las negociaciones con los socialistas para formar Gobierno, y aunque en los últimos años hayan preferido pactar con Ciudadanos haciendo caso a los "grandes poderes", ellos "no bajarán los brazos"."Todos sabemos lo que ha pasado. Pero no bajamos los brazos ni renunciamos, sabemos de dónde venimos pero, sobre todo, sabemos a donde vamos", dice la voz en off mientras, Pablo Iglesias, en las que tras los comicios del 28 de abril recalcaba que las fuerzas progresistas habían sumado más que las de derechas.En la pieza audiovisual, de aproximadamente un minuto y medio de duración, los morados recuerdan que tras las elecciones de 2015, las primeras generales a las que se presentaron,–líder de Ciudadanos–.Tras esto, el vídeo muestra imágenes de laimpulsada por Podemos en la primavera de 2017 y recuerdan que a pesar del intento, "el PSOE dijo no".Siguiendo el hilo de los acontecimientos políticos de los últimos años, el vídeo recala en, y se arrogan el éxito de la misma apuntando que convencieron al PSOE. "Seguimos peleando y convencimos al PSOE, echamos al PP", apunta la voz en off, para luego recordar que hicieron presidente a Pedro Sánchez "sin pedir nada a cambio".Uno de los hitos que recuerdan también es el del acuerdo para los presupuestos Generales del Estado de 2019. Con imágenes de la firma del acuerdo entre los dirigentes de ambos partidos señalan que ellos lograron. El vídeo acaba con la frase "luego todos sabemos lo que ha pasado" y añaden: "Pero no bajamos los brazos ni renunciamos, sabemos de dónde venimos pero sobre todo sabemos a dónde vamos".A la publicación del vídeo, que de fondo mantiene una música usada frecuentemente para escenas épicas, ha reaccionado el secretario de Acción de Gobierno de Podemos,, quien en su cuenta de Twitter ha señalado que "la mejor brújula son los principios"."Los motivos por los que cada uno hace lo que hace. Para qué. Por qué. Por quiénes. Sobre todo, por quiénes.", explica el responsable de liderar las conversaciones con el PSOE.El vídeo se ha publicado tras lasde los equipos negociadores de ambas formaciones para llegar a un acuerdo de Gobierno, y después de que los líderes de PSOE y Podemos escenificaran en la sesión de control al Gobierno de este miércoles en el Congreso sus diferencias.El secretario general de Podemos apunta hacia los empresarios comopara que se dé una repetición electoral. Insiste además en que los morados quieren un Gobierno de coalición para acabar con la precariedad, frenar la desigualdad y combatir los privilegios."Queremos unpara acabar con la precariedad y con el paro. Un Gobierno que frene la desigualdad y combata los privilegios. Tú ya sabes de qué lado vienen las presiones para que se realicen nuevas elecciones, frustrando el mandato que nos legaste en abril", señala Iglesias en un mensaje de su cuenta de Twitter recogido por Europa Press.El mensaje va acompañado del captura de pantalla de una noticia publicada en el diario El País este jueves, en cuyo titular se puede leer que "El Círculo de Empresarios prefiere repetir elecciones antes que un Gobierno de PSOE y Podemos".