Rosa Díez dice en un acto del PP que "echa en falta" el Congreso y Casado replica: "Esta casa también te echa de menos"

Rosa Díez: "Estoy como española sin partido"

Casado: Converger en la defensa de lo común

Rosa Díez: "¿Por qué nos arrugamos por defender lo común?"

La exfundadora de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) y exdirigente del PSOE, Rosa Díez, se ha definido este jueves como una, al tiempo que ha confesado que "echa en falta" el Congreso, donde dejó su escaño hace tres años. La confesión que ha contado poco después con la réplica del presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que le ha trasladado que la casa de la soberanía nacional también la echa de menos.El intercambio de impresiones entre ambos se ha producido precisamente en la Cámara Baja, en el marco de las jornadas Españoles en defensa de lo común organizadas por los conservadores, y en las que el líder del partido se ha mostrado convencido de que él y Díez pueden "Este cruce de elogios a la exlíder de UPyD en este acto del PP lo ha abierto la portavoz parlamentaria del Grupo Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, asegurando que Rosa Díez, es una "mujer valiente" y una "impresionante política" de la que no se puede "prescindir"., ha apostillado.El PP ha invitado a Díez a sus jornadas en defensa de "lo común" en un momento en que los conservadores estánporque ven la necesidad de aglutinar el voto de centro-derecha para desalojar a Pedro Sánchez del Palacio de La Moncloa si hay elecciones generales.En su discurso en este acto del PP –en el que también han intervenido Alejandro Fernández, Álvaro Pombo y Ana Losada–, Díez ha agradecido al partido la invitación, pero ha precisado que acudía como. Entre los asistentes también figuraba el actual líder de UPyD, Cristiano Brown."Estoy como española sin partido. Por cierto, estoy muy agradecida a que me hayan invitado a tomar la palabra en esta casa. Yo sí echo en falta esta casa. Vivo muy feliz, que lo sepan, pero, ha confesado.Es más, ha afirmado que quien le iba a decir a ella que la primera vez que hablase en la "casa del pueblo" tras dejar de ser diputada hace tres años, lo iba a hacer, sobre todo después de haber ganado un premio por ser "azote" del Gobierno de Mariano Rajoy.Minutos después, Pablo Casado ha replicado a Rosa Díez que el Congreso, también. "Te agradezco que dentro de tu independencia, coraje y claridad de principios podamos converger en la defensa de lo común, que es el título de esta mesa", ha apostillado.El líder del PP ha llamado a esa defensa de lo común por parte del constitucionalismo y ha recalcado que "no se trata únicamente de evitar la secesión de un territorio" –en alusión a Cataluña– sino de "impedir la definitivae impedir su "desarticulación nacional". "Es lo que nos jugamos y para lo que necesitamos sumar todas las voluntades que así lo sienten y lo piensen", ha agregado.Casado ha afirmado que el PP, como "instrumento al servicio de los españoles" está dispuesto a "sumar a este proyecto a todos los que así lo entiendan". "Por eso estamos aquí y espero contar con más gente quede reivindicación nacional", ha indicado.Para cerrar el acto, ha tomado de nuevo la palabra la portavoz del Grupo Popular, que ha asegurado a Rosa Díez que no se "rendirán jamás" en esa. "Tampoco en el empeño de que ella vuelva a esta casa", ha proclamado.Rosa Díaz también ha llamado a defender lo común y ha crititcado que se haya llegado a. "Es curioso que el mayor éxito de Franco es que cualquier apelación patriótica es identificada con el franquismo y el régimen", ha resaltado.En este punto, ha lamentado que hayan dejado de defender lo que comparten todos los españoles. "¿Por qué nos arrugamos si nos llaman fachas por defender España, la España constitucional y democrática? ¿Por qué se arruga el personal por eso,", ha interpelado.Tras criticar que en España a las rivalidades ideológicas se hayan sumado las "rivalidades territoriales", ha subrayado que se opondrá a los que levantan fronteras entre los ciudadanos españoles y defenderá sin fisurasAdemás, ha pedido "no caer en la trampa" de creer que hay que "adaptar la ley al gusto de los nacionalistas" para que ello se sientan cómodos en España. A su entender, si el Gobierno de turno "cede a ese chantaje" el paísa una España "menos democrática" y de "difícil vuelta".Díez, que ha apelado varias veces a la "madurez cívica" y a la "paciencia", ha llamado a los asistentes a no "resignarse" y defender "con orgullo" la España constitucional y democrática. "Me han insultado por reivindicar el patriotismo constitucional. Es muy bueno que lo sigamos reivindicando hasta que provoquemos el acontecimiento. ¿Cuál es el acontecimiento?", ha concluido.Entre los asistentes a este acto del PP, el diputado de Cs y portavoz en la Comisión de Asuntos Exteriores en el Congreso,; el exdiputado de UPN Carlos Salvador; el actual líder de UPyD, Cristiano Brown; el expresidente del PP catalán y exdirigente de Vox, Alejo Vidal-Quadras; y varios consejeros del Gobierno madrileño como Javier Fernández-Lasquetty, Enrique López, Paloma Martín o María Eugenia Carballedo, entre otros.