Alonso (PP) recuerda que la Constitución "ampara y respeta" los fueros y no pedirá a Álvarez de Toledo que rectifique

Publicada el 13/09/2019 a las 10:13 Actualizada el 13/09/2019 a las 10:39

Pablo Casado le ha transmitido un mensaje de ánimo

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso , ha recordado que, pero ha incidido en queEn declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press,en la Cámara baja, quien este juevescon respecto al nacionalismo vasco.En este sentido, Alonso ha afirmado que no cree que él sea "un tibio" y ha defendido queque este viernes y sábado acudirá a la convención extraordinaria que se desarrollará en Vitoria "con nuestras ideas".Cuestionado por el posicionamiento de Álvarez de Toledo respecto a los derechos históricos, Alonso se ha limitado a señalar que"Eso dice la Constitución, nuestro espíritu es constitucional y llevamos años defendiéndola...", ha afirmado en referencia al terrorismo de ETA.De este modo, ha apostado por. "Esa es la voluntad de utilidad del PP vasco que se enraiza en nuestra tradición foral y encuentra una solución a través de la disposición adicional primera de la Constitución por primera vez en la historia.", ha añadido.Tras considerar que quizáya que "lo que se puso de manifiesto ayer es esto, que el esfuerzo de pedagogía que hacemos es corto y hay que explicarlo más"."Supongo que conocerá la Constitución mejor que yo -Cayetana Álvarez de Toledo-. Es una persona muy inteligente y con mucha formación pero yo recuerdo ese artículo de la disposición adicional primera", ha insistido. Por ello, ha remarcado que, aunque "parece que nos riñen" por tener un perfil, y ha destacado que está también conformado "por gente leal y profundamente moral". "Esto lo voy a contar todos los días, aquí, en Madrid y en cualquier sitio.", ha detallado.Cuestionado por si las palabras de Álvarez de Toledo han sido hirientes, Alonso ha reconocido que. No obstante, ha valorado los mensajes de apoyo recibidos de compañeros de fuera de Euskadi: "La gente tiene memoria y sabe quiénes somos. Me quedo con las muestras de apoyo", ha añadido.A su juicio, los planteamientos del PP vasco se encuentran recogidos en la ponencia política del PP nacional de tal forma queAsimismo, ha reconocido haber estado en contacto con el presidente de la formación Pablo Casado en las últimas horas, quienAdemás, ha afirmado que. "No voy a pedirle nada. Lo que he hecho es mandarle nuestro comunicado político. Lo ultimo que quiero es una disputa, pelea con un compañero de partido. No son mis adversarios, es mi compañera", ha insistido. De este modo, ha afirmado que, que este sábado acudirá a la convención de Vitoria."Terminará bien y lo demás son accidentes que se producen en el camino, incomprensiones porque damos las cosas por sabidas y fuera de aquí son menos conocidas. Confío en que en el cierre con Pablo Casado nos unamos de verdad.", ha expresado.Por lo que respecta al hecho de que la exfundadora de UPyD Rosa Díez , afirmara ayer en un acto del PP que "echa en falta" el Congreso de los Diputados "pero no me voy a ir al Congreso ahora"."Voy a recordar las cosas que me han unido a Rosa Díez en la lucha contra el terrorismo... Ella tiene pasado y deseo que tenga lo mejor para el futuro.", ha finalizado.