El Gobierno ve "absurda" la propuesta de Iglesias y cree que la gente entiende el 'no' de Sánchez

Publicada el 13/09/2019 a las 16:41 Actualizada el 13/09/2019 a las 16:55

La ministra de Educación y Portavoz del Gobierno,, ha calificado hoy la propuesta que realizó ayer el líder de Podemos,, para formar ungobierno de coalición deCelaá le ha pedido que acepte ya que no existe lapara lograr un gobierno conjunto y decida si "va a volver a unirse a las tres derechas para impedir una vez más un gobierno progresista", infroma Europa Press.Celaá se ha referido a laque mantuvieron en la tarde de ayer el líder socialista y el de la formación morada. Este último planteó que Podemos formara parte del Gobiernoy para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. Después, ofreció dejar el Ejecutivo si Pedro Sánchez considerase que la coalición no funcionara y se comprometió a darle apoyo parlamentario en ese caso para garantizar la estabilidad de la Legislatura.Sin embargo, Sánchez rechazó de plano esta nueva oferta y hoy la Portavoz del Ejecutivo ha dejado claro que no van a caer en "debatir una propuesta que deviene absurda y vacía de contenido".De hecho, Celaá ha pedido "pasar a la última fase" y en lo que considera la principal "disyuntiva" y es que "no existe la confianza mínima para constituir un gobierno coalición". En este punto, ha reclamado a Pablo Iglesias que acepte ese "principio de la realidad por respeto a la institución".La Portavoz ha interpelado directamente al líder de Podemos para que decida "ya" si quiere enfrentar los problemas laborales, los alquileres desorbitados y ofrecer oportunidades para los jóvenes, una ley que derogue la LOMCE y si quiere "ya" una ley de lucha contra el cambio climático o"Podemos debe decidir si va a volver apara impedir una vez más un gobierno progresista", ha espetado.Según Celaá, en la conversación de ayer,transmitió al Secretario general de Podemos que su deseo es "alcanzar gobierno sólido y una", no ir a elecciones generales el 10 noviembre."Tenemos votos, escaños y programa yde Podemos", ha insistido la Portavoz.