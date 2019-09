Podemos pide a PSOE que estudie "con más detalle" la propuesta que le comunicó Iglesias a Sánchez porque "hay tiempo"

Publicada el 13/09/2019 a las 12:21 Actualizada el 13/09/2019 a las 12:53

Anticipa una crisis de gobierno

PP quiere elecciones

La portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Congreso , Ione Belarra, ha pedido este viernes al PSOE quela propuesta que trasladó este jueves por la tarde Pablo Iglesias Pedro Sánchez y les ha reprochado que ese último movimiento no merece la respuesta rápida que recibió."Merece un estudio más detallado y no una respuesta en apenas unos segundos. No es serio en una negociación de Gobierno, le pido al PSOE que estudie la propuesta porque estamos a tiempo de una negociación y es la salidapara hacer frente a los retos de feminismo y ecologismo del país", ha apuntado en declaraciones a los medios durante su participación en unas jornadas en el Congreso.Belarra se refería así a la propuesta que lanzó Iglesias, en la que proponía una coalición que tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado fuera revisada por Sánchez. Añadían que si entonces no estaba satisfecho con el cogobierno, Unidas Podemos Consejo de Ministros y permitiría estabilidad parlamentaria.Fuentes de Podemos, explicaban este jueves que "la propuesta garantiza la aprobación de los Presupuestos, da una oportunidad a que el, pero garantiza a Pedro Sánchez, si considera que la coalición no ha funcionado, undurante la mayor parte de la Legislatura".Por esto, la portavoz morada ha señalado que ahora el PSOE debe responder más sosegadamente a la propuesta y les advierte de que el modelo de Gobierno de partido único en el que insisten desde las filas socialistas ya "ha fracasado" tras la moción. "y errores del pasado nos aboca a inestabilidad y repetición electoral", ha añadido.La portavoz socialista del Congreso, Adriana Lastra , ha asegurado este viernes que le sorprendió la llamada del líder de Podemos, Pablo Iglesias, al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para hacer unaEn una entrevista en Telemadrid , recogida por Europa Press, Lastra ha señalado que el PSOE espera que Iglesias acepte su propuesta, ya que los socialistas no van a hacer. "Lo que le digo a Iglesias es que no espere a los golpes de efecto de último minuto. En sus manos está no ir a elecciones", ha señalado.La también vicesecretaria general socialista ha admitido que le soprendió que Iglesias contactara este jueves con Sánchez para hacer una propuesta que supone "experimentar" con el gobierno,Así, ha señalado que la oferta de Iglesias. "No es una propuesta seria. La nuestra es seria es un programa programático y con garantías", ha insistido, diciendo que el PSOE no quiere un gobierno "para un ratito".Lastra ha aducido que la oferta de la coalición del mes de julio ya no está sobre la mesa porque el PSOE ha "aprendido". "Esa oferta la hicimos hasta en el Congreso e Iglesias nos dijo que no, dijo que no a Sanidad, a Vivienda a una vicepresidencia Social", ha censurado, añadiendo que Podemos gestionóen las negociaciones de julio."Él pretendía que hubiera un, nombrar sus ministros y no entender que la dirección política del consejo de ministros la lleva el presidente. Pretendía dos gobiernos en uno", ha señalado.Con respecto a la propuesta del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo , de una, Lastra lo ha rechazado de plano asegurando que ambas formaciones "no se parecen en nada"."Tenemos una, incluso discutimos sobre el futuro de la UE", ha argumentado la portavoz parlamentaria.Lastra ha señalado que quien quiere ir a elecciones es Pablo Casado y muestra de ello es el proyecto de España Suma, con el que el PP pretende formar una"Casado dice, no me importa renunciar a mis siglas, me presento con ustedes sin ningún problema", ha argumentado, aunque considera que este experimento no se va a dar.