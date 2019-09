Publicada el 13/09/2019 a las 09:30 Actualizada el 13/09/2019 a las 10:15

Psoe solo pide la abstención de PP

El PSOE ha asegurado este viernes que el líder de Podemos y le ha reiterado quepara la investidura de Pedro Sánchez, informa Europa Press., la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero , ha pedido a la formación morada que s. "Su posición ha sido inamovible desde julio", ha censurado sobre la exigencia de formar un gobierno de coalición."Iglesias disfraza de propuesta diferentes movimientos, pero todos llegan al mismo punto: el gobierno de coalición", ha asegurado Montero. Este jueves el líder de Podemos llamó a Sánchez y le propuso quepero garantizarían la estabilidad parlamentaria. El jefe del, según fuentes socialistas.Sobre un posible giro de última hora, ante el bloqueo de las negociaciones, la titular de Hacienda ha insistido en que. "No se trata de que uno cambie su posición si la tiene fundamentada en argumentos sólidos", ha recalcado en una entrevista en la Cadena SER. Le ha contestado al líder de Podemos queahora Sánchez vaya a. Así, Montero ha recalcado que elcon un gobierno que luego no tenga "aplomo" para afrontar los desafíos.Preguntada por la propuesta del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo , que dijo que, Montero ha señalado que. "Es solo pedirle que se comporte igual que el PSOE hizo cuando el bloqueo de Rajoy", ha señalado, recordando la abstención socialista de 2016.Con todo, la dirigente socialista ha señalado que si el presidente de, ya que Pablo Casado no ha tenido "ningún tipo de acercamiento".