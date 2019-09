Sánchez rechaza una oferta de Iglesias para dejarle gobernar en solitario si en un año no está satisfecho de la coalición

Publicada el 12/09/2019 a las 19:31 Actualizada el 12/09/2019 a las 19:46

No habrá reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. El líder de Unidas Podemos llamó este jueves al presidente en funciones para ofrecerledespués del cual se compremetía a abandonar el Consejo de Ministros y mantener su apoyo parlamentario si Sánchez consideraba que la coalición no había funcionado.El secretario general de los socialistas rechazó la oferta porque tras la investidura fallida y el rechazo del líder de UP a la coalición ofrecida por el PSOEni un planteamiento de un gobierno cohesionado, coherente y con una única dirección”.Iglesias llamó por teléfono a Sánchez a media tarde para, según fuentes de Unidas Podemos, transmitirle “la necesidad de buscar un acuerdo hasta el último minuto que evite elecciones”. Con ese objetivo le propuso “acordar una coalición (programa y equipos) sobre la base de la última propuesta del PSOE y la última propuesta de Unidas Podemos,Si después de la aprobación de esos Presupuestos “Pedro Sánchez considera que la coalición no ha funcionado, Unidas Podemos se compromete a abandonar el gobierno manteniendo el apoyo parlamentario”. De ese modo, aseguran las mismas fuentes, se garantizaría “la aprobación de los Presupuestos”, se daría “una oportunidad a que el gobierno de coalición funcione” yestable durante la mayor parte de la legislatura”. “En cualquiera de los casos, la estabilidad de la legislatura estaría garantizada”, subrayó Iglesias a Sánchez.El presidente en funciones no ha aceptado la propuesta. Fuentes del PSOE confirmaron que ambos dirigentes mantuvierondurante la cual Sánchez transmitió una vez más a Iglesias “su deseo de tener un gobierno sólido y una legislatura estable” y “no ir a elecciones generales el 10 de noviembre. Hay los votos, los escaños y el programa y solo falta el sí de Unidas Podemos”.El líder de los socialistas, según las mismas fuentes, aprovechó también para recordar que el “PSOE ha puesto sobre la mesa cinco distintas propuestas, incluido el gobierno de coalición, rechazadas todas por Iglesias”, a pesar de lo cuala explorar, como es el camino intermedio propuesto por el propio Sánchez y el equipo negociador del PSOE la pasada semana”.“Sobre la propuesta planteada por Iglesias de entrar en un gobierno de coalición, con un período de prueba de un año”, el presidente trasladó a Iglesias “que tras la investidura fallida y el rechazo del líder de Unidas Podemos a la coalición ofrecida por el PSOE, coherente y con una única dirección, en una legislatura estable”.Las mismas fuentes revelaron que, durante la conversación, Iglesias le dijo a Sánchez “que si hay repetición electoral volverá a pedir(se sobreentiende que a su persona)”.En cualquier caso, Sánchez trasladó a Iglesias que “el equipo negociador del PSOEsiempre y cuando se aparquen propuestas que se demostraron inviables, como la coalición”.