Casado apoya la apuesta del PP vasco por la foralidad e insiste en su propuesta de una gran coalición de derechas

El presidente del PP Pablo Casado , ha destacado que, y ha expresado, sobre la que ha recordado que está reconocida en la Constitución. Además, ha insistido en su apuesta por conformar, que considera especialmente, informa Europa Press.Casado, un encuentro que se ha visto marcado por las polémicas afirmaciones de la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo , quieny los derechos históricos de los territorios vascos.El presidente del PP, que también, aunque ha reconocido que incluso en una "gran orquesta" como el Partido Popular, "a algún solista se le puede escapar una nota". En todo caso -y continuando con la metáfora- ha destacado que en estos casos "siempre hay un piano para tapar" esa nota.El líder del Partido Popular ha tratado de apaciguar el malestar suscitado en el PP vasco por la portavoz en el Congreso de los Diputados, cuyas afirmaciones han sido criticadas con dureza por dirigentes como Borja Sémper o Iñaki Oyarzabal."Yo también soy del PP vasco. Si no fuera por vosotros, no estaría en política. Habéis consagrado los mejores años de vuestra vida a este partido", ha destacado al inicio de su intervención. De esa forma,, del que ha recordado su contribución a la derrota de ETA.Tras calificar de "héroes" a sus compañeros vascos y declararse "amigo" de Alonso, ha señalado que el, y que constituye "una referencia y un ejemplo sin los cuales no tendríamos una democracia consolidada".El presidente del PP, que ha advertido de que pese a la derrota de la banda aún, ha asegurado que no se puede hacer "tabla rasa" en materia de memoria. Casado EH Bildu , que, haya pasado ahora a ser -según ha dicho-, algo que considera "un insulto a las víctimas" del propio PSOE. "Ahora Otegi se convierte en interlocutor privilegiado... ¡Claro que tenemos que seguir escribiendo la derrota del terrorismo!", ha exclamado.En su intervención, también ha avalado el compromiso del PP de Euskadi con los derechos históricos de los territorios vascos., porque está "inserta" en la propia Carta Magna, por lo que es fruto de una decisión "libre y soberana" de los ciudadanos que la apoyaron., ha subrayado.De hecho, ha asegurado que es el nacionalismo vasco el que no respalda este "foralismo constitucional", por lo que "no tiene sentido que se ubique al nacionalismo como a la única fuerza que defiende los fueros".El problema, ha indicado, no reside en los derechos históricos y en los instrumentos que de ellos se derivan, como el Concierto Económico o el Cupo vasco, sino en el uso que de estas herramientas hacen los partidos nacionalistas. En este punto, ha destacado que el Partido Popular "no es nacionalista", sino "todo lo contrario", dado que defiende al "individuo" frente al "colectivo". "En este País Vasco no caben esos nacionalismos excluyentes. El nacionalismo, además de ser injusto, ha fracasado", ha afirmado, poniendo como ejemplo elEn su discurso, también se ha referido al objetivo del PP de Euskadi de emplear esta convención para marcar "perfil propio". Casado ha afirmado que, como así lo demuestra el hecho de que -según ha recordado- él mismo se afilió al Partido Popular por su admiración hacia el papel que desempeñaba esta formación en Euskadi.En la misma línea, ha indicado que "el sacrificio, coraje y la valentía" de sus compañeros de partido del País Vasco, del que ha recordado que, a diferencia de otros,. "Sergio Ramos y Messi también tienen personalidad propia; y la pueden expresar porque juegan con un equipo", ha añadido. "No solo necesitamos que tengáis personalidad, que es la misma que tiene el partido en todo el territorio nacional. Necesitamos la influencia del PP vasco", ha manifestado el líder nacional de esta formación.Casado, que ha asegurado que es "muy difícil" que alguien pueda llegar a "llevarse mal" con él, ha explicado que él no ve la. "Yo quiero que dentro de esta orquesta veamos cómo podemos enriquecernos entre todos", ha manifestado. "La unidad no es uniformidad", ha añadido. En ese sentido, ha asegurado que, como tampoco le parece mal que unos sean más o menos "centristas". En todo caso, ha reconocido que explicar una cuestión como el Concierto Económico de Euskadi puede presentar "más dificultades" en otras comunidades autónomas.El presidente del PP también ha aludido a lay aspirante del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez . En este contexto, y tras reivindicar al PP como un partido "moderado y de centro", ha reiterado sus emplazamientos a la cCasado, que ha recordado que el, ha destacado que si en los comicios generales el Partido Popular hubiera concurrido junto a la formación de Albert Rivera, habría logrado representación por Álava y Bizkaia, territorios por los que los 'populares' no lograron diputado alguno en el Congreso. "Donde es verdaderamente útil la suma es donde Ciudadanos y Vox no obtuvieron escaño", ha dicho.Además, ha destacado que es, algo que, según ha dicho, se debe a la mayor presencia deen estas zonas.En la misma línea, ha asegurado quey quienes son aquellos que "deberían ser nuestros aliados o, por lo menos unos rivales que comparten el deseo de que el PSOE, aliado con la extrema izquierda y con los nacionalistas independentistas, no sigan teniendo la llave de la gobernabilidad de España".; y si no gobernamos, no podremos coser y unir todas esas fracturas históricas, territoriales, sociales y económicas que vuelve a causar la izquierda", ha advertido.