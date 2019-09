Arganda del Rey, de nuevo afectada por las riadas provocadas por las fuertes lluvias

Publicada el 15/09/2019 a las 16:51 Actualizada el 15/09/2019 a las 16:52

Interrumpida la línea 9 de metro entre las estaciones de Arganda del Rey y La Poveda (Madrid) por acumulación de agua en las vías https://t.co/eaS7QRXUQH



Así se encuentran las calles del municipio madrileño de Arganda del Rey pic.twitter.com/V1w8Am4Rzu — Europa Press (@europapress) September 15, 2019

Incidencias en Castilla-La Mancha

La ministra de Defensa pide prudencia en el sureste peninsular

Con las palabras de apoyo y energía que la ministra @Defensagob nos ha transmitido en su visita #DANAseptiembre #DANARMurcia cargamos nuestras fuerzas para continuar trabajando juntos #FAS pic.twitter.com/PxVeNtCk0T — UME (@UMEgob) September 15, 2019

Alicante

ACTUALIZACIÓN

Una nueva rotura de la mota junto a la anterior en el puente de #Algorfa a #Almoradí provoca la salida de las aguas. Técnicos de la CHS evalúan la situación para repararla



Se procede a evacuar Heredades.



Maxima precaución en la zona #DANAseptiembre pic.twitter.com/v1orelfdEO — Confederación Hidrográfica del Segura (@chsriosegura) September 15, 2019

Murcia

La Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que ha afectado especialmente a la Comunitat Valenciana, la Región de Murcia y Andalucía y ha dejado seis fallecidos durante los últimos días se ha trasladado durante este domingoafectando a 16 provincias que se encuentran en riesgo amarillo por lluvias y tormentas.En la, los servicios de emergencias del 112 han gestionadocomo consecuencia de las lluvias que están afectado a varios puntos de la región, especialmente en la zona sureste de la Comunidad de Madrid, sobre todo en Arganda del Rey, Campo Real y Velilla de San Antonio. Los bomberos están trabajando en toda la zona en balsas de agua en vía pública y ayudando a personas que no podían salir de locales comerciales o coches.Una de las localidades más afectadas ha sidoque se ha vuelto a inundar al sufrir varias riadas. Según han confirmado a Europa Press fuentes municipales, las calles más afectadas por las lluvias han sido las que se encuentran en el centro de la localidad, como Juan de la Cierva o la calle Real.Se ha producidoque ha provocado inundaciones en locales y viviendas del municipio y "bolsas de agua" en algunas zonas. De esta forma, han confirmado que esta tormenta ha sido similar a la del pasado 26 de agosto, si bien no ha habido granizo. Así, aunque las alcantarillas no han podido sujetar toda la tromba de agua, no se han bloqueado como sucedió en la otra ocasión por la presencia de granizo. Además, han confirmado que los servicios de emergencia están movilizados en el municipio donde participan tanto la Policía local como Bomberos.Asimismo, la fuerte tromba de agua ha obligado aentre las estaciones de Arganda del Rey y La Poveda por acumulación de agua en las vías. Según ha informado el suburbano a través de sus redes sociales, la circulación está interrumpida en ambos sentidos por un tiempo estimado de más de 30 minutos.El municipio madrileño todavía se está recuperando depor la fuerte tromba de agua que anegó muchas de las calles de la localidad madrileña. En esa ocasión, muchos establecimientos se inundaron también y la tromba de agua se llevo por delante muchas de las cosechas del municipio, coincidiendo con la época en la que arranca la vendimia.El Servicio de Atención de Urgencias 112 ha registradoen Castilla-La Mancha desde las 14.00 a las 16.00 horas por achiques de agua y obstáculos en la calzada a causa de la lluvia. En concreto, 84 de las incidencias se han registrado en la provincia de Guadalajara, seis en Toledo y una en la de Ciudad Real.De este modo, y ante el número importante de incidencias que se están recibiendo en la provincia de Guadalajara, el 112 recomienda a la poblacióny estar muy pendiente de las informaciones en las fuentes oficiales.Mientras, en la zona afectada por la DANA durante los últimos días, el Ministerio de Defensa ha aumentado enafectadas por las fuertes lluvias y la gota fría. En total, hay desplegados 1.400 efectivos.Así lo ha explicado este domingo la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, que ha visitado el Centro de Mando de la UME, ubicado en el Colegio Miguel Hernández de Orihuela, y varios municipios de Alicante afcetados por la gota fría y las inundaciones, junto al presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig. Robles ha destacado que hay deplegados 1.400 efectivos de las fuerzas armadas en la zona, entre ellos 800 de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y 400 vehículos. Ha detallado queRobles ha pedido "prudencia" porque "el riesgo no ha terminado todavía", y ha explicado que la "preocupación" reside en estos momentos en. "Es importante la prudencia, aunque vean buen tiempo, la situación es de riesgo", ha señalado.En la provincia de Alicante, los efectivos de la Guardia Civilen la provincia debido a los efectos e inundaciones del temporal. Entre las personas asistidas se encuentra un bebé con fiebre en Dolores que necesitaba atención médica, según ha informado el instituto armado. El rescate del pequeño ha tenido lugar a alrededor de las 12.45 horas de este domingo. El menor ha pasado la noche con fiebre, por lo que la Guardia Civil lo ha evacuado en lancha. El bebé ha sido trasladado a un centro de salud. También en Dolores, se ha rescatado a tres personas aisladas por el agua.En total, a lo largo de la jornada se ha auxiliado a. Esta cifra incluye el desalojo de dos campings, en Crevillent y Guardamar del Segura, ambos pertenecientes a la misma empresa. El primer camping, en Crevillent, albergaba a 1.500 personas según los datos de la Guardia Civil.Asimismo, una, junto a la primera rotura, ha provocado este domingo la salida de las aguas. La nueva rotura se ha producido junto a la anterior, en el puente de Algorfa. La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha informado que los trabajos de reparación de la rotura se extiendan hasta este lunes. Asimismo, ha explicado que el caudal del río Segura en la Vega Baja está bajando y "no debería causar nuevos problemas". "Sin embargo, contribuye al estancamiento al llegar a las zonas desbordadas", por lo que "hay que seguir manteniendo la prudencia".El suministro de luz en la localidad alicantina deha quedado restablecido, mientras que en(Alicante) se han recuperado las líneas de telefonía fija y móvil, según ha informado a Europa Press en Centro de Coordinación de Emergencias. Estos y otros municipios afectados por el temporal reparten a los ciudadanos comida y agua potable a la espera de recuperar la normalidad.Ella normalidad al 100% gracias al esfuerzo y trabajo de los distintos servicios municipales implicado en este operativo especial puesto en marcha por las fuertes lluvias, según han informado desde el Ayuntamiento. Así, el río Segura ha bajado su nivel y va recuperando poco a poco su caudal aunque, según las estimaciones, se espera que lo haga lentamente.Actualmente,en los distintos espacios dispuestos por el Ayuntamiento mientras que aún se mantiene anegada una zona de El Raal con 40 familias aproximadamente que están aisladas, siendo este el principal punto de actuación en estos momentos. Todos ellos están atendidos por los Servicios Sociales, garantizando comida y bebida y todos aquellos artículos de primera necesidad que precisan.La luz se ha restablecido en todo el municipio y, tras la realización de distintos análisis del agua corriente, se ha determinado que el agua es potable en todo el municipio excepto en Lobosillo, ya que presenta turbidez. Hasta esta pedanía se han llevado 30.000 litros de agua embotellada. En estos momentos, todas ellas de pedanías, pero se espera que a lo largo del día Policía Local las vuelva a abrir al tráfico.Enha sido una de las zonas más afectadas de la Región de Murcía con más de 500 viviendas desalojadas, cifra que supera a los producidos en las graves inundaciones del 2016. Estos vecinos han sido trasladados a distintos alojamientos habilitados para la ocasión, en concreto el Centro de Alto Rendimiento, Colegio Las Claras y apartamentos residencial la Minería. Los responsables de estos centros y alojamientos han tenido esta iniciativa de manera totalmente solidaria, por ello, el alcalde de la localidad, Mario Pérez, ha resaltado que "sin la solidaridad de todos los vecinos sería imposible desalojar y realojar a tantas personas afectadas".