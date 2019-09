Publicada el 16/09/2019 a las 10:03 Actualizada el 16/09/2019 a las 10:26

La ministra de Educación en funciones y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá , ha señalado este lunes que Unidas Podemos mantiene unay le ha instado a "moverse" de su exigencia de entrar en el Gobierno, aduciendo que si lo hace "todo está abierto"."Hay horas y la negociación corresponde a los grupos negociadores. Si hay una posición por parte de Unidas Podemos y una propuesta diferente a lo que significa, todo lo demás está abierto", ha asegurado Celaá en una entrevista en la Cadena SER , recogida por Europa Press.A juicio de la ministra socialista "siempre hay tiempo cuando se tiene ganas", por lo que insta a Unidas Podemos a que abandone una actitud "inflexible", ya que entiende que no se dan las. "Cuando se construye un gobierno se hace con ilusión, confianza y fuerza", ha zanjado.Ante la incertidumbre política y la posibilidad de una repetición electoral, Celaá ha extendido la responsabilidad también a PP Ciudadanos . "Su rechazo al presidente del Gobierno en funciones es mayor al amor que dicen sentir por España. Lasería una opción para facilitar la investidura", ha criticado.Celaá ha afeado que su "no" a Sánchez da muestra de "su patriotismo", si bien ha admitido que el PSOE "no espera nada" de PP y Ciudadanos y ha pedido a Unidas Podemos que reflexione paraPreguntada si unapodría castigar al PSOE, la dirigente socialista ha admitido que piensan que no será así. Según ha argumentado, la ciudadanía "es capaz de entender" que "no hay actitudes" para levantar un proyecto común entre PSOE y Podemos."El PSOE se ha situado en la centralidad, con un programa progresista y ofrece seguridad y estabilidad y hay un respaldo importante de la ciudadanía", ha recalcado, haciendo alusión a las encuestas que sitúan al PSOE como