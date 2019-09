Publicada el 16/09/2019 a las 11:39 Actualizada el 16/09/2019 a las 12:51

El líder de Más Madrid,, ha afirmado este lunes que el PP "demorará todo lo posible" la petición deen la Asamblea y hablará de una "cacería personal" contra la presidenta regional,, para no investigar posibles corruptelas en esta ente semipúblico.En una entrevista en Los desayunos de TVE, preguntado por, director editorial de, Errejón ha señalado que el caso de Avalmadrid ", es más grande, si no el Banco de España no hubiera sancionado a consejeros de Avalmadrid por malas prácticas". [Consulta aquí el dosier con todas las informaciones de infoLibre sobre el caso]. porque el PP ya ha pedido un informe jurídico para intentar retrasarla. Lo demorarán todo lo posible e intentarán decir que tiene que ver con una cacería personal contra Ayuso, que era un argumento que también utilizaban Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes. Los tres tienen en común, además de unos problemillas con la Justicia, que han representado los últimos 20 años de la política madrileña del PP", ha aseverado.Para el diputado autonómico, Avalmadrid, ya que Madrid es una región "con problemas graves y estructurales de corrupción, como demuestran las investigaciones judiciales". "Si siguen las informaciones periodísticas y la Justicia se lo toma en serio Ciudadanos va a tener mucho más difícil decir que es el partido de la regeneración y sostener al PP tras. La excusa es que Ayuso era nueva, pero según estamos conociendo, es posible que sus comportamientos no fueran más distintos al de sus antecesoras", ha concluido.A PSOE y Podemos les ha pedido quey que, después, "si no salen adelante las cuestiones" en que haya que tomar decisiones, "habrá que ir a elecciones", algo que en su opinión sería "intolerable y absurdo".A su vez, ha sido crítico con la posición de los socialistas en las últimas semanas, que ha calificado de "soberbia", y ha cuestionadoRespecto a la posibilidad de una, considera que sería unporque vieney que solo sería posible si las fuerzas "progresistas" no alcanzan un acuerdo. En cualquier caso, ha llamado a la "responsabilidad" a PSOE y Podemos para que "cedan" y se encuentren "a medio camino".Además,. "No está sobre la mesa", ha asegurado tras advertir que "no es tiempo de llegar a elecciones sino a un acuerdo" y que no quiere "añadir ruido" a las negociaciones".