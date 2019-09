Publicada el 16/09/2019 a las 20:34 Actualizada el 16/09/2019 a las 20:53

La Comisión Europea se han posicionadoy a favor del rapero, cuya extradición reclama la justicia española por delitos de amenazas, enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona, en la vista judicial del caso celebrada este lunes en la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la UE, según ha informado la defensa del cantante, informa Europa Press."La vista ha ido bien.. La Comisión Europea se ha puesto de nuestra parte. Tenemos confianza en la sentencia", ha confirmado por teléfono uno de los abogados del músico español,, al término de la vista judicial en Luxemburgo.El Tribunal de Apelación de la localidad belga de Gante, que debe decidir sobre ladel rapero mallorquín Josep Miquel Arena, conocido como Valtònyc, reclamó en noviembre al Tribunal de Justicia europeo que aclarara si en el marco de lacursada contra el cantante por la justicia española, cabía aplicar de manera retroactiva la, que castiga de forma más severa, con hasta tres años de cárcel, lafrente a la de 2012, en vigor cuando ocurrieron los hechos, algo que rechaza su defensa.El letrado belga del rapero ha explicado que el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea presentará el próximosu fallo preliminar no vinculante —en forma de conclusiones—, aunque todavía harán falta "algunas semanas" o incluso "algunos meses" para conocer la, por lo que no ha descartado que el Tribunal de Gante también aplacesu decisión del caso.El mallorquín, que se encuentra en Bélgica desde junio, fue condenado por la Audiencia Nacional apor delitos de amenazas, enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona, una sentencia posteriormente confirmada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo.La justicia belgaen primera instancia la entrega de Valtònyc el pasado 17 de septiembre alegando que, es decir, ninguno de los tres cargos por los que fue condenado en España están tipificados como delito tanto en España como en Bélgica, decisión que recurrió la Fiscalía de Gante.La defensa del rapero cuestiona la aplicación de una euroorden para extraditarle aplicando un código penal más restrictivo que el que estaba en vigor cuando sucedieron los hechos por los que fue condenado en España."La Comisión Europea está a nuestro favor. Y España y Bélgica están en contra nuestra", ha resumido por su parte el rapero Valtònyc en declaraciones a la prensa desde Bruselas.El rapero mallorquín ha asegurado estary ha insistido en que son "optimistas" ante el fallo que emitirá la justicia europea sobre su caso, que afecta aque es "una libertad de todos". "Es favorable para nosotros que se demuestre que España ha intentado hacer trampas y aplicar un código penal", ha subrayado el cantante.Valtònyc ha insistido en que está "tranquilo" pero ha dejado claro que si finalmente la justicia europea dictamina que "España ha hecho las cosas bien," y ha asegurado de que no se plantea marcharse de Bélgica, aún si hay una sentencia no favorable., ha subrayado, tras reconocer que en Bélgica se encuentra "muy bien"."Nos quedan otras cortes. Dos cortes más. La batalla, la guerra no se acaba aquí", ha subrayado no obstante. "Pase lo que pase o ellos van a recurrir o nosotros vamos a recurrir", ha remachado.Aunque a nivel personal está "tranquilo" sobre su caso, el rapero ha reconocido que le "preocupa muchoen materia de derechos fundamentales y derechos civiles "y que Europa no le pareo los pies" y se ha referido expresamente al caso del expresidente catalán,, que no ha podido asumir su escaño como eurodiputado pese a los votos cosechados."Están vulnerando nuestro derecho" de representación, ha denunciado, admitiendo que habían esperado "otra reacción de Europa frente a lo que ha pasado con Puigdemont" y teniendo en cuenta que "Europa debería ser un, derechos civiles". "No está siendo así", ha zanjado.