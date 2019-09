La madre y hermana de la mujer asesinada en Valga, víctimas mortales que no se contabilizan como violencia de género

Publicada el 16/09/2019 a las 19:52 Actualizada el 16/09/2019 a las 20:25

Un hombre de 41 años, de 39 años, en elmunicipio de Valga (Pontevedra), un crimen tras el que el número de asesinadas a manos de sus parejas o exparejas aumentan aen lo que va de año y a, año en que comenzaron a realizarse estadísticas oficiales, según informa Europa Press.Pero el presunto agresorde su exmujer —su exsuegra y su excuñada—, aunque estas dos víctimasen el registro oficial que elabora la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género La Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género la define como aquella que sufren las mujeres por parte "deo de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por, aún sin convivencia". En 2013,como víctimas directas de violencia de género y, por ello, comenzaron a contabilizarse.Sin embargo, otras víctimas colaterales de este tipo de violencia no están contabilizadas en ningún registro o estadística oficial. Si las contempla Feminicidio.net en su recuento paralelo —no oficial— titulado Listado de feminicidios y otros asesinatos de mujeres cometidos por hombres en España en 2019 y que contabiliza un, sumadas las últimas víctimas del crimen de Valga.En él, además de las 41 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año, aparecen otras tres víctimasno oficiales. Una de ellas es la víctima del caso que el Gobierno mantieneen su estadística —y que de momento no se suma a las víctimas— que se corresponde con el crimen de Ayamonte (Huelva), donde una pareja fue localizada el pasado mes de junio sin vida y con signos de violencia.Asimismo, según esta estadística no oficial, en 2019 se han registrado 14. Precisamente en este apartado se han añadido este lunes los nombres de la madre y hermana de la mujer asesinada por su exmarido en Valga (Pontevedra), de 27 y 59 años, respectivamente.En declaraciones a Europa Press, la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis , ha apuntado que "está claro" que son víctimas de un crimen sexista, por razón de género y de la violencia machista, aunque no sean reconocidas de forma oficial.De hecho, sostiene que existe la posibilidad de aplicar laen estos dos casos. Según ha afirmado, a pesar de que son víctimas sin relación de pareja o expareja con su presunto agresor, éste sí ha actuado "cony de castigar a estas mujeres", por ejemplo, por apoyar a la exmujer, hermana e hija de las asesinadas.En cualquier caso, Jaime de Pablo ha apuntado que será unel que investigue, instruya y enjuicie este "espeluznante" crimen porque los hechos han ocurrido simultáneamente. Aunque según la legislación actual este juzgado, la abogada ha señalado que "no se puede enjuiciar por separado hechos que han sucedido simultáneamente", ha explicado.Desde su experiencia como abogada, según ha incidido, así ha sucedido eny en casos que ella ha llevado. Y también sucedería en aquellos en los que el agresor no llega a consumar el asesinato contra su pareja o expareja, pero sí consigue matar a otros familiares.Este fue el caso —añadido entre el listado de feminicidios familiares de Feminicidio.net— de dos jóvenes, de 23 y 35 años, que fueron asesinadas el pasado mes de junio tras seren una vivienda en Aranjuez (Madrid). Además de disparar contra sus cuñadas, el presunto agresor también, aunque no acabó con su vida. Su exmujer no estaba en el escenario del crimen cuando comenzaron a disparar su exmarido, que estabay recién divorciado.En cualquier caso, ninguna de ellas están oficialmente reconocidas como víctimas mortales de la violencia de género. España todavía no ha realizado la transposición legislativa del, que ratificó en 2014, y queconsiderados como asesinatos por violencia machista —los cometidos contra las mujeres— y que actualmentede toda estadística oficiales.En esta línea, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género , aprobado en 2017, contempla el seguimiento estadístico de, incluidos en el ámbito de aplicación del Convenio de Estambul. Si bien, esta medidapor el momento.Hace unos meses, la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género ya avanzó que estáde los casos de asesinatos y homicidios de mujeres, tras el crimen de Laura Luelmo —la profesora que fue asesinada por un hombre en Campillo (Huelva) en diciembre de 2018—.Los asesinatos machistas perpetrados por desconocidos, sí están reconocidos en el Convenio de Estambul, sin embargo, estas víctimas tampoco forman parte de la estadística oficial.