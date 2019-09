Yolanda Díaz pide a Sánchez que se siente con Iglesias: "Puede ser esta propuesta u otra"

Publicada el 16/09/2019 a las 10:03 Actualizada el 16/09/2019 a las 10:26

Dirá al rey: "Por nosotros no va a ser"

La diputada dee integrante del comité negociador de Unidas Podemos,, ha exigido al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que se siente a dialogar con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, para discutir la forma para llegar a un acuerdo de gobierno y evitar una repetición electoral."La propuesta es discutible, la cosa es quey a lo mejor no es esta propuesta y es otra, pero dar portazo al diálogo es decir que no al entendimiento", ha manifestado Díaz en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.Aunque la dirigente morada no ha concretado cómo Podemos cambiaría su propuesta, sí ha instado a que el líder socialista se siente a hablar con Podemos paracon el objetivo de llegar a un acuerdo.Así, insiste en que es necesario que el PSOE tenga la voluntad de dialogar. "Llevamos haciendo propuestas sin parar, pero", ha criticado.En este sentido, Díaz ha destacado la voluntad de la formación morada de llegar a un acuerdo con el PSOE al presentarle diferentes propuestas, ya que considera "imprescindible" que haya una investidura y. "Cuando Iglesias llamó a Sánchez le respondió con un portazo al diálogo y sin diálogo es imposible llegar a un punto de encuentro", ha subrayado."He visto como Sánchez en un acto que se asemejaba a un acto electoral nos decía que había una propuesta denominada tercera vía, pero era avergonzante", ha denunciado Díaz, sobre la propuesta del PSOE de gobernar en solitario ofreciendo a Podemos representación en cargos públicos. "El reparto de cargos que han de ser profesionalizados como RTVE, desde luego", ha explicado.Con todo, la diputada ha insistido en la necesidad de que la investidura de Sánchez salga adelante y ha avisado al PSOE delsi se producen elecciones. "Vamos a decirle al Rey que, que estamos dispuestos a llegar al diálogo y que es irresponsable repetir elecciones", ha asegurado sobre el encuentro de Iglesias con el Rey en la ronda con los partidos."No es Iglesias al que la ciudadanía le ha dado el mandato de formar gobierno,para buscar los apoyos y salir refrendado como presidente", ha subrayado, reiterando su voluntad para encontrar una alternativa de gobierno.