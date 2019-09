Directo | Sigue la última hora sobre la ronda de consultas del rey y las negociaciones para la investidura

Publicada el 17/09/2019 a las 09:32 Actualizada el 17/09/2019 a las 09:51

info Libre

09.32

09.23

La cuenta atrás para unas segundas elecciones ya está en marcha, y sigue sin haber acuerdo. A escasos días para que automáticamente se convoquen comicios, el rey, Felipe VI,. En paralelo, Unidas Podemos sigue esperando una llamada de Sánchez que sigue sin producirse y Rivera multiplica su ofensiva para conseguir concesiones del PSOE que le permitan abstenerse, aunque los socialistas ya han dicho que todo lo que piden se cumple y que no hay ningún impedimento para una "abstención técnica".Sigue enla última hora de este martes de negociaciones in extremis para la formación de Gobierno:El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha enviado una carta este martes al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para pedirle unacon el fin de que firme las condiciones que plantea la formación naranja a cambio de abstenerse y permitir su investidura."Le acabo de pedir a Sánchez en una carta urgente que nos veamos. Si dice que las condiciones que le ponemos, lo que tiene que hacer es ponerlas encima de la mesa, firmarlas y cumplirlas, que no se están cumpliendo", ha declarado en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press.El PSOE ha valorado el "cambio de posición" de Ciudadanos al ofrecer unade Pedro Sánchez y se ha abierto a que éste se vea con Albert Rivera para discutir este escenario, si se trata de una oferta "sincera"."Lo de ayer indica que hay tema para hablar. El presidente siempre está dispuesto a hablar, si esto es unano hay ningún problema en abordarlo", ha valorado el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.