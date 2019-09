El director de Emergencias de Murcia quita hierro a su escapada al teatro en plena crisis de la gota fría: "Me quedé dormido del cansancio que tenía"

Publicada el 17/09/2019 a las 14:18 Actualizada el 17/09/2019 a las 14:44

El director general de Seguridad Ciudadana y Emergencias,, se fue al teatro el viernes por la noche durante uno de los momentos más complicados del episodio de gota fría, en plena crecida del río Segura, según unas fotos publicadas por el diario La Opinión de Murcia. La compañía Agatha Producciones ponía en escena en el teatro Romea La telaraña, de Agatha Christie, y en el patio de butacas se encontraba el máximo responsable político del 112, dependiente de la Consejería de Transparencia, Participación y Administración, que dirige Beatriz Ballesteros.Ruiz Palacios fue cabeza de lista de Ciudadanos al Senado por la Región de Murcia, pero no resultó elegido y hace una semanaen el Gobierno regional.El viernes 13 de septiembre la Región de Murcia estaba inmersa en plena gota fría (el más grave de su historia) y las crecidas del río ya se estaban dejando notar con cientos de desalojados de sus viviendas en diferentes puntos de la comunidad. El director general de Seguridad Ciudadana y Emergencias ha admitido que estuvo en el teatro, pero que estuvo"Me quedé dormido del cansancio que tenía, y al terminar la función regresé a la sede del 112 con la consejera, que no sabía que había ido al teatro", ha explicado.Ha dicho que ha pedido perdón a Beatriz Ballesteros, que desconocía la escapada de su cargo de confianza en plena Dana, según sus explicaciones. "Ya le he pedido perdón y esa misma noche seguimos trabajando", ha asegurado.