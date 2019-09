La Fundación Pedro Zerolo ve "demagógica e ignorante" la propuesta de Vox de cambiar la denominación de la plaza

Publicada el 17/09/2019 a las 16:54 Actualizada el 17/09/2019 a las 17:36

La plaza Pedro Zerolo fue "apoyada por más de 80.000 firmas"

PSOE tacha de "retrógrado y ruin" el intento de Vox

Más Madrid, sobre quitar el nombre a la plaza de Pedro Zerolo: "Pasa cuando se acuerda con partidos homófobos"

La Fundación Pedro Zerolo ha calificado dela propuesta de Vox para que la plaza que lleva el nombre del que fuera político socialista en el barrio de Chueca vuelva a llamarseinforma Europa Press.En un comunicado, ha censurado así la propuesta presentada por el partido liderado poren el Congreso contra la Ley de Memoria Histórica y eldel callejero en virtud de esta ley.En concreto, ha sido el portavoz parlamentario de Vox,, el que ha explicado que su partido pretende "que" de nombres en calles y lugares públicos, como es el caso de la plaza Pedro Zerolo, antes conocida como plaza Vázquez de Mella."A la plaza Vázquez de Mella se le cambió el nombre por un socialistaen teórica aplicación de leyes que no eran necesarias. Si que pediremos que se reviertan los cambios en muchas ciudades de España", ha adelantado.Al respecto, el director ejecutivo de la Fundación,, ha incidido en que la denominación de la plaza Pedro Zerolo obedeció "a unaque, apoyada por más de ochenta mil firmas" fue planteada al Ayuntamiento madrileño.Por ello, ha recordado, no fue en virtud de la Ley de Memoria Histórica sino una propuesta impulsada por la Federación estatal de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (FELGTB), que fue recogida por el grupo socialista en el ayuntamiento de Madrid y que contóEn su opinión, esta propuesta es "una muestra más dela los derechos y libertades en España". "No es de extrañar que este partido—en referencia a Vox— pretenda eliminar la distinción de la céntrica plaza de Pedro Zerolo dado que este representa lay las libertades públicas en nuestro país, algo en la antítesis de los postulados del partido ultraderechista", ha alegado.En este sentido, ha adelantado que se dirigirá al alcalde de Madrid,, y al resto de grupos municipales de la capital para conocer sus posiciones al respecto.En la proposición de ley presentada por Vox en el Congreso se pide la, aprobada en 2007, por considerar que se trata de un texto "liberticida" que supone un, ya que busca "señalar a buenos y malos" en la Historia de España y, en definitiva, persigue "ir liquidando paulatinamente el régimen constitucional".Entre otras cuestiones, no comparten que se hayan cambiado nombres de calles para quitar las que estaban dedicadas a personas que, desde su punto de vista,. Por eso, pedirán en los ayuntamientos que se reviertan las modificaciones que consideren injustas.La portavoz socialista de Familias, Igualdad y Bienestar Social del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid,, ha tildado de "retrógrado y ruin" el intento de Vox para cambiar el nombre de la plaza que, según ellos, recuerda a "uno de losde esta ciudad en la batalla por los derechos humanos"."Es retrógrado y ruin querer acabar con el nombre de una persona que luchó hasta el final por los, que puso a nuestra ciudad en la vanguardia de la modernidad", ha señalado Pacheco a la salida de la comisión del ramo después de recordar que el cambio de denominación partió de un acuerdo procedente de la ciudadanía y el asociacionismo.La edil tiene claro que Voxy que tendrán de frente al PSOE ante cualquier intento en ese sentido. "Queremos que esta ciudad sea. Es una lástima que se ponga en cuestión a estas alturas", ha manifestado la edil.El presidente del Grupo Parlamentario de Más Madrid en la Asamblea de Madrid,, ha indicado que el hecho de que Vox pretenda cambiar el nombre de la plaza de Chueca refleja algo que ya sabían "cuando se llega a acuerdos de Gobierno con"."Pedro Zerolo es un, algo que es compartido por una inmensa mayoría de los madrileños que luchan por los derechos LGTBI. Madrid es tolerante y plural pero muchos ya lo alertábamos que esto iba a pasar cuando llegas a un acuerdo de Gobierno con partidos homófobos", ha lanzado Perpinyà en rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.