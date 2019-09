Marlaska, sobre las víctimas colaterales del crimen de Valga no contabilizadas: "Lo que subyace es violencia machista"

Publicada el 17/09/2019 a las 12:47 Actualizada el 17/09/2019 a las 13:11

La postura de Unidas Podemos

El ministro del Interior en funciones,, ha apuntado que detrás de los tres asesinatos de Valga (Pontevedra) "lo que subyace" es la. Este lunes, un hombre presuntamente mató a su exmujer, y a la madre y a la hermana de ésta, si bien las dos últimas no están contabilizadas en la estadística oficial y, por tanto, tampoco está reconocidas como víctimas de la violencia de género., ha señalado el ministro en declaraciones a los periodistas, tras ser preguntado por el hecho de que la exsuegra y excuñada quedende mujeres víctimas mortales por este tipo de violencia.Un hombre de 41 años mató presuntamente a su exmujer, de 39 años, en el municipio de Valga (Pontevedra), un crimen tras el que el número de asesinadas a manos de sus parejas o exparejas –violencia de género– aumentan a. Al tener o haber tenido una relación sentimental con el presunto agresor, se incorpora a la estadística; cosa que no ocurre con la madre y la hermana, que fueron asesinadas en el mismo escenario del crimen, convirtiéndose así enSegún ha incidido Grande-Marlaska, existenque establecen la. A juicio de Marlaska, se definen bajo "parámetros muy técnicos" y esos "tecnicismos" se pueden "aplacar" en un debate jurídico.En cualquier caso, preguntado sobre la exclusión en la contabilidad de la exsuegra y excuñada del presunto asesino de Valga, el ministro sostiene queal respecto. A su juicio, lo sucedido ayer es violencia machista. "Que no quede duda de que lo que ocurrió ayer en este pueblo de Pontevedra es violencia machista, violencia de género", ha agregado, apostando por "dejar apartados los tecnicismos".A su juicio,, disponer de medios para ello, y que todos los partidos políticos "caminen hacia el mismo objetivo" de combatir ese fenómeno y "conseguir que no forme parte tristemente de nuestro día a día", ha afirmado.Unidas Podemos ha reclamado este martes el Gobierno en funciones las reformas legislativas necesarias y "de urgencia" para que también sLa portavoz parlamentaria de Galicia en Común,, se ha referido, con esta petición, al suceso registrado este lunes en Valga (Pontevedra) en el que un hombre asesinó a tiros a su exmujer, su excuñada y exsuegra, para después entregarse.Según la normativa actual,, ya que es la única que, para el Estado, tenía una relación afectiva con el asesino.En el Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobado en el Congreso en 2017 ya se reclamaba incluir a todas las mujeres que sufrieran una agresión o fueran asesinadas por cuestiones machistas,Ahora,pide que esta situación sea tipificada en la ley española y cree que lay elde esta situación permite que el Gobierno actúe en este problema a pesar de estar en funciones. "No es decente que las mujeres sigamos siendo asesinadas y no es decente que no sean tratadas como violencia machista", ha concluido.