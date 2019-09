Publicada el 17/09/2019 a las 17:28 Actualizada el 17/09/2019 a las 17:49

Dimensión internacional

Miles de personasel próximopara sacar de la invisibilidad a las personas sin hogar en el marco del evento The World's Big Sleep Out , con la intención de sensibilizar sobre la causa del, un desafío en el que participarán simultáneamentedel mundo, según informa Europa Press.En España, esta acción cuenta con el apoyo de HOGAR SÍ Fundación , entidad conque trabaja para que ninguna persona viva en la calle, e internacionalmente está avalado por Unicef , Fundación Malala o el Institute of Global Homelessness (IGH), entre otras.La finalidad de este movimiento global que llega por primera vez a España es construir una palanca de cambio que vaya más allá del 7 de diciembre y que sitúe al fenómeno del sinhogarismo. De esta manera, buscana todas las esferas sociales, empresariales y políticas.En el caso de España, la capital acogerápara llamar a la reflexión sobre el sinhogarismo a través de la participación de personas durmiendo a la intemperie en una noche que estará, como actuaciones musicales, performances o intervenciones con mensajes hacia la causa.Por todo ello, HOGAR SÍ (antes conocida como Fundación RAIS) ha puesto en marcha la web lanochesinhogar.org , en la que se pondrán conocer todos los detalles del evento y cómo participar en él.Según las estimaciones de la ONU, en torno aviven en situación de exclusión residencial yde personas en el mundo no tienen acceso a ningún tipo de vivienda. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) incluyen en su meta 11.1 "asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles para el".A nivel internacional, estáde Nueva York, Chicago, Londres, Edimburgo, Nueva Delhi, Brisbane, Dublín, Manchester, Bruselas, Oslo o Santiago de Chile.El evento también contará con, comodesde Times Square (Nueva York) odesde Trafalgar Square (Londres). Sus organizadores tienen previsto congregar a 50.000 personas y recaudar 50.000.000 dólares para la causa.Además de un mayor compromiso político y su irrupción definitiva en la agenda, los impulsores de la acción defienden que afrontar este problema pasa pors que sitúan el origen del sinhogarismo enpara posicionar este fenómeno como un problema del conjunto de la sociedad.La solución a este fenómeno pasa también por afrontar una la hora de abordarlo por lo que desde las entidades apelan a la: desde administraciones públicas como principales responsables de garantizar el derecho a una vida digna, el sector privado por su potencial contribución a la mejora de la sociedad, y el propio Tercer Sector por su rol transformador y de vigilancia y denuncia de la injusticia social.