Iglesias insiste en descartar un apoyo "gratis" a Sánchez y le insta a elegir entre "izquierda y derecha"

A pocos días de que expire el plazo para cerrar una investidura que evite la repetición electoral,de los partidos. El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, insistió tras su reunión con el rey este martes en que la única manera de que el PSOE consiga su apoyo es que se abra a un Gobierno de coalición y descartó de nuevo ofrecer los votos gratis a los socialistas para la investidura. No obstante, ante la posibilidad abierta en las últimas horas de que Sánchez alcance un acuerdo con Ciudadanos, Iglesias dejó la puerta abierta a dejar la decisión sobre la posición de Unidas Podemos en manos de su militancia.Este acuerdo entre PSOE y Ciudadanos parece lejano, habida cuenta de que el líder del partido naranja, Albert Rivera, calificó este mismo martes de "tomadura de pelo" la respuesta de Sánchez a las tres condiciones que le puso el lunes para abstenerse en una eventual votación de investidura. No obstante, Iglesias no quiso descartar ningún escenario hasta el final y sostuvo que "si se produce un acuerdo entre PSOE y Ciudadanos, el grupo confederal [de Unidas Podemos] lo valorará y decidirá su votoEn cualquier caso, Iglesias lamentó que, en las "últimas horas", haya quedado claro que "el PSOE prefiere a Ciudadanos como socio" que a Unidas Podemos, pero advirtió a los socialistas que su "alborozo" podría no tener razón de ser. "Sospecho que lo que ha hecho Rivera, planteó el líder morado, que criticó que los socialistas rechazaran hace unos días un encuentro entre Sánchez e Iglesias por considerarlo una reunión de "machos alfa" y luego hayan estado dispuestos sin ningún problema a verse con Rivera.Sobre la posibilidad de que el rey demore unos días su decisión de designar o no candidato para la investidura, Iglesias afirmó que se trataría de un movimiento "razonable" porque"Ahora tiene tiempo para decidir si acepta alguna de las dos ofertas que le han hecho para ser presidente", planteó, aunque lamentó que Sánchez no haya llegado a la ronda de consultas "con los deberes hechos". Y, si se repitieran las elecciones, Iglesias desveló que el rey le había planteado la necesidad de que "los tiempos de la negociación" fueran más breves.