Rivera rechaza el compromiso por escrito de Sánchez con “la Constitución” y “las clases medias” y le niega la abstención

El presidente en funciones, Pedro Sánchez, ha puesto por escrito ante Albert Rivera su “firme compromiso con la Constitución y las leyes” y su “voluntad de proteger y mejorar el poder adquisitivo y el nivel de vida de las clases medias y trabajadoras”su respuesta, señaló a través de un comunicado, es “una tomadura de pelo a todos los españoles”.La abstención de la formación naranjaen una hipotética investidura si Unidas Podemos mantiene su decisión de no votar en contra de Sánchez. Pero Pablo Iglesias, también en una conversación telefónica esta mañana, advirtió al presidente en funciones que “en caso de un eventual acuerdo entre PSOE y Cs el grupo confederal valoraría el contenido de dicho acuerdo paraLa respuesta del líder socialista aludeen la que este le pedía una reunión "urgente" con el fin de que firmase las condiciones que planteaba la formación naranja a cambio de abstenerse y permitir su investidura."Le acabo de pedir a Sánchez en una carta urgente que nos veamos. Si dice que las condiciones que le ponemos se cumplen, lo que tiene que hacer es ponerlas encima de la mesa, firmarlas y cumplirlas, queha declarado en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press.Fuentes del PSOE aseguran que durante la conversación telefónica que su secretario general ha mantenido con Rivera “le ha traslado su posición en cada uno de los tres puntos y ha enviadoEn la carta en la que Sánchez expresa esas “garantías por escrito”, firmada de su puño y letra ymanuscrito superpuesto a un “Señor Rivera” tachado, el presidente en funciones afirma textualmente su deseo de “transmitirle“ su “compromiso con la Constitución y las leyes en cualquier punto de nuestra geografía y nuestra voluntad de proteger y mejorar el poder adquisitivo y el nivel de vida de las clases medias y trabajadoras”.Entendiendo que “esas son las inquietudes que condicionan su postura en este proceso de investidura, no debiera existir problema para que contribuyeran con su abstención y ‘desde la oposición, al desbloqueo político’, tal y como expresa su carta que vuelvo a agradecerle y a la que respondopuso a Sánchez este lunes para abstenerse en su investidura, contradiciendo la posición que Ciudadanos ha venido manteniendo desde las elecciones, incluye la ruptura del Gobierno de Navarra, la preparación de la aplicación del artículo 155 a Cataluña y la renuncia a subir impuestos que afecten a la clase media y a los autónomos.El líder naranja, que durante meses aseguró que jamás facilitaría la investidura de Sánchez, al que desde tiempo considera un rehén del independentismo y de Podemos,para abstenerse.El compromiso por escrito de Sánchez, sin embargo, no satisfizo a Rivera. A través de un comunicado la formación naranja calificó la respuesta del líder socialista de “tomadura de pelo a todos los españoles: es mentira que el PSOE esté cumpliendo con las tres condiciones planteadas y además rechaza una reunión con la oposición para abordar esa solución de Estado”.Aunque no sea cierto,en que el PSN gobierna Navarra con “apoyo de Bildu” y exige la caída del actual gobierno foral; reclama “a Sánchez que se comprometa por escrito” a no indultar a quien sea condenado por el procés y empiece a planificar la aplicación del artículo 155 en Cataluña y exige que suprima de sus planes una supuesta subida del gasto de 30.000 millones de euros y subidas de impuestos a las familias y a los autónomos que no forman parte del progra,a del PSOE.“La respuesta de Pedro Sánchez no está a la altura de un candidato a la presidencia del Gobierno de España. Es una colección de mentiras” sostiene Ciudadanos. Por esa razón,a la investidura del líder del PSOE.