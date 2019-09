Un informe concluye que las exhumaciones en el Valle de los Caídos no dañarían la estructura

Publicada el 17/09/2019 a las 13:11 Actualizada el 17/09/2019 a las 13:34

"Hay posibilidades"

"Una solución política"

La exhumación de los hermanos Lapeña y de los restos mortales de otros inhumados en el Valle de los Caídosy sería posible el acceso y la extracción de cajas sin entrañar riesgo para la cripta, según concluye un informe elaborado por técnicos del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, que pertenece alEl informe sobre problemas estructurales en la cripta adyacente a la Capilla del Santo Sepulcro de la Basílica del Valle de los Caídos suponede los hermanos fusilados y enterrados en una fosa común en Calatayud.Los familiares de los Lapeña llevaban esperando sus conclusiones desde la reunión que mantuvieron hace un año en La Moncloa. El informe llega después de que se conozca que el Tribunal Supremo decidirásobre la exhumación de Francisco Franco.En el caso de los hermanos Lapeña,, pero estaban paralizadas. La exhumación fue autorizada por un juez de San Lorenzo de El Escorial. Se estaba a la espera del informe sobre posibles problemas estructurales de los osarios donde se encuentran los restos.Esta tarde, los técnicos del CSIC entregarán el trabajo, de 500 páginas, a los consejeros de Patrimonio Nacional . En esta reunión se presentará el segundo Informe Técnico del Instituto Torroja y se tomarán decisiones, según las familias, en relación a la apertura de los osarios del Valle.Según algunos datos que conocen las familias, el informe concluye que arquitectónicamentey no se dañarían sus paredes, dado que no hay problemas de seguridad.Se les ha trasladado quecon restos mortales. Muchas de estas cajas estarán muy deterioradas. En el caso de las que hayan aguantado más el paso del tiempo, se procederá a su identificación y a su entrega a las familias.Con el informe ya concluido, las familias han pedido al Gobierno, en una carta abierta al presidente en funciones,, que habilite unapara comenzar los trabajos de extracción."Queremos que el presidente tome la iniciativa", ha señalado a Europa Press Silvia Navarro, de la, quien ha recordado que muchos de los familiares rondan ya los noventa años y necesitan que se actué ya.En la carta a nombre de Mercedes Abril, de la Asociación de Familiares Pro Exhumación de los Republicanos del Valle de los Caídos (AFPERV), a la que ha tenido acceso Europa Press, se reclama que"A estas alturas es la única solución posible. No podemos ni queremos seguir esperando a que los nuestros sean exhumados del mausoleo del dictador.Tomen la decisión desde su gobierno de acometer la apertura sistemática de los osarios del Valle de los Caídos, articulen un plan de trabajo para sacar las cajas, identifiquen los restos y háganos entrega de los mismos", le solicitan."No permitan que elsiga sustrayéndose, como si pudiera ir por libre, de iniciar los trabajos de exhumación de", sostienen.