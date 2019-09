Ábalos cree que sería una "burla" insistir en una coalición con Podemos en noviembre

Publicada el 18/09/2019 a las 11:14 Actualizada el 18/09/2019 a las 11:33

10N: Propuestas frente a "marrullería"

Encuestas no influyen

El ministro de Fomento en funciones,, ha señalado este miércoles que ante una repetición electoral en noviembre seríainsistir en la fórmula de una coalición de gobierno que exige Podemos."La experiencia y el fracaso tiene que servir para algo, si se plantea intentar aquello sobre lo que fracasamos, es un error", ha señalado el dirigente socialista., ha añadido."Vamos a un escenario distinto. En función de lo que planteen los ciudadanos,. Según lo que digan, trataremos de respetar eso", ha dicho, al ser preguntado si descartaba un acercamiento Podemos.Por ello,, ya que considera que no se han respetado los comicios del pasado mes de abril. "Interpretaremos adecuadamente lo que nos diga la ciudadanía", ha insistido. En una entrevista en TVE , recogida por Europa Press, ha recalcado quey quienes no asumen su situación "condenan al país a la incertidumbre y la parálisis".Ábalos, quien, también ha puesto el acento en el liderazgo del resto de formaciones. "Los líderes de los partidos que no han ganado las elecciones tienen una debilidad muy clara, juegan su propia salvación de liderazgo y eso se ha cruzado en esta situación", ha argumentado."Entiendo que con, su actuación hubiera sido más responsable", ha recalcado el secretario de Organización socialista.Ante el escenario de una, Ábalos considera que se puede solventar esta dificultad hablando durante la campaña de, frente a lade otras formaciones."La percepción de la sociedad es que este partido es el que más capacidad de respuesta tiene para encarar los problemas. La demanda de la sociedad es un gobierno que resuelva los problemas, que los afrente", ha indicado, para añadir que "más allá del ruido y la marrullería",, en referencia a los socialistas.Además, el ministro ha subrayado que. "Si así fuera lo habríamos hecho, si hemos decidido no aceptar chantajes ni gobernar a cualquier precio, todo el relato se ha caído con toda la falsedad que contenía", ha dicho, señalando la dificultad con la que, a su juicio, comparece la derecha a los nuevos comicios.Con respecto a si las encuestas positivas que maneja el PSOE han podido precipitar la repetición electoral, Ábalos ha desligado ambas cuestiones asegurando que"No tenemos ninguna encuesta especial que difiera de las que están al alcance de todos.Por tanto, no se trata de una cuestión ventajista, en absoluto", ha aducido.Ha asegurado que si hay comicios en noviembre,. "También habrá otros muchos que se hayan sentido decepcionados con mensajes que se han demostrado falsos", ha insistido, en referencia a Ciudadanos.