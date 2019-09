Directo | Sigue la sesión de control al Gobierno

Publicada el 18/09/2019 a las 09:07 Actualizada el 18/09/2019 a las 10:19

Les va a ir bien a estos dos. pic.twitter.com/eDhl84TeJv — Oscar Puente (@oscar_puente_) September 17, 2019

Esto es la cafetería de diputados hace 10 minutos. He hablado allí decenas de veces con diputadas y diputados de todos los partidos. Que haya diputados que se dedican a hacer y difundir fotos como esta revela hasta qué punto se puede ser patéticohttps://t.co/c0Yiq6zf1X — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) September 17, 2019

Esto es la cafetería del Congreso. Un espacio respetado por todos en los que se lleva hablando de todo con todos durante 40 años. Hasta hoy.



No teneis vergüenza, @oscar_puente_ https://t.co/MbiWcwYQw4 — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) September 17, 2019

Este miércoles se celebra una nueva sesión de control al Gobierno en el Congreso. La jornada está marcada pora nombrar un candidato para una nueva investidura. El día está protagonizado por el cruce de acusaciones entre el presidente, Pedro Sánchez, y el resto de grupos de la oposición, que le reprochan abocar al país a nuevas elecciones.Sigue en directo enla última hora de la sesión:El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha pedido cuentas al Ejecutivo por haber ralentizado en los últimos meses, desde las elecciones generales de abril, tanto elen el País Vasco y Navarra como ela ambas autonomías. Muchos de estos temas podrían haber avanzado con el Gobierno en funciones "porque son despachos ordinarios", pero el Ejecutivo no ha querido a su juicio dar más pasos.en el próximo Gobierno, ya veremos qué sucede, pero aquí va a estar el PNV para recordar la agenda vasca", ha asegurado el diputado.La presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, se ha visto obligada a recordar que, según el Reglamento de la Cámara, estáy de los espacios ubicados dentro del hemiciclo, a raíz de la polémica generada por la foto publicada por el alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, en la que se ve a Albert Rivera y Pablo Iglesias juntos tomándose un café.La imagen, publicada en su cuenta oficial de Twitter, iba acompañada por el textoLa imagen ha sido criticada tanto por el propio Pablo Iglesias como por otros miembros del hemiciclo, entre ellos el portavoz de ERC, Gabriel Rufían.La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha afeado a los morados que tras horas de reuniones, calificaran depara llevar a cabo políticas sociales. Y ha argumentado que el problema ha sido Iglesias: "Han tenido un problema todo el tiempo o"."Bastó un solo segundo para que su líder dijera que no a un Gobierno de coalición", ha añadido Calvo, después de que Belarra le señalara que su grupo han cedido a lo largo de las negociaciones, llegando incluso a aceptar el veto impuesto por Sánchez a queLa diputada de Unidas Podemos en el Congreso y miembro del equipo negociador, Ione Belarra, ha asegurado que la repetición de elecciones es lo que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el PSOE queríanEn este sentido, la portavoz morada ha indicado que desde su punto de vista el PSOE nunca quiso negociar con ellos porque saben que si llegaran al Gobierno,y deberían asumir medidas que no le serían favorables a CEOE, al Círculo de Empresarios o al Banco Santander.La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha acusado este miércoles a la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, de utilizar "el dinero de todos los españoles" parade los comicios del 10 de noviembre, unas elecciones en las que, ha avisado a los socialistas, "les va a ir muchísimo peor que lo que", en referencia al jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, a quien muchos achacan la estrategia desplegada por el presidente destinada a repetir elecciones.Álvarez de Toledo ha lanzado esta advertencia a Calvo en el que ha sido su primer y último duelo de la legislatura en una sesión de control del Congreso, una oportunidad que ha utilizado para criticar al Gobierno por la "farsa" a la que, desde su punto de vista, ha sometido al país con sude Sánchez.El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha criticado lacon Unidas Podemos para la formación de gobierno, lo que ha provocado que, según él, la gente esté "hasta los bemoles, hasta las narices" de los políticos.El diputado republicano ha expresado sus dudas con respecto a que Sánchez, como él dice, haya intentado este. "Si dice la verdad, es un incompetente; si miente, un negligente, un irresponsable", le ha espetado antes de avisarle de que ERC, tras el 10 de noviembre, volverá "más fuerte".El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha marcado distancias este miércoles con ERC, partido al que ha advertido de que los socialistas aplicarán los, lo que incluye el 155, ante "ante cualquier intento" de la Generalitat de "violentar" de nuevo la Carta Magna o el Estatuto de Cataluña.En la primera sesión de control al Ejecutivo tras la constatación de lael 10 de noviembre, Sánchez contestaba así a una pregunta del diputado de ERC Gabriel Rufián, que ha lamentado que el PSOE vuelva a ser el partido "del 155".El líder del PP, Pablo Casado, ha denunciado la "incapacidad" del jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, para poder llegar a acuerdos y ser investido, y le ha advertido de que las. En su réplica en la última sesión de control del Congreso, el secretario general del PSOE le ha afeado su falta de sentido de Estado por no permitir su investidura y ha pedido una mayoría "más rotunda" para el PSOE el 10 de noviembre para evitar el bloqueo político de nuevo."Espero que los españoles den una mayoría más rotunda al PSOE para que ustedesnuevamente un gobierno que es lo que necesita España", ha espetado Sánchez a Casado, para añadir que el "problema" es que cuando el PP está en la oposición "no reconoce legitimidad al PSOE para gobernar".El portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha avisado delde repetir las elecciones y ha advertido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Lo mejor que nos puede pasar es que nos quedemos como estamos".En declaraciones a su llegada al Pleno del Congreso, Baldoví ha acusado al dirigente socialista de no haber sido capaz de pactar y le ha instado a "aprender a hacer lo que hacenen las Comunidades".