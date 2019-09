La alcaldesa de Cartagena aclara que estuvo en un cumpleaños cuando ya había pasado la gota fría tras publicarse un vídeo de fiesta en un bar de copas

Publicada el 18/09/2019 a las 18:03 Actualizada el 18/09/2019 a las 18:46

La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, ha asegurado que fueel pasado domingo cuando ya había pasado la gota fría en la región, según informan a Europa Press fuentes municipales.La alcaldesa de Cartagena se fue a una fiesta del concejal de Cultura en plena crisis por la gota fría | Fuente: La VerdadLa polémica ha surgido tras circular por redes sociales un vídeo donde aparece la regidora de la ciudad portuaria en un bar de copas en Cabo de Palosy tras aparecer las fotos del ya ex director general de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Pablo Ruiz Palacios, en el teatro en la noche del viernes, en plena gota fría.La alcaldesa de Cartagena, según han explicado a Europa Press fuentes municipales,desde el jueves anterior cuando empezó el episodio de gota fría "tal y como se puede comprobar en sus redes sociales y en las intervenciones que hizo en directo para diferentes medios de comunicación".El miércoles ya estuvo al frente del dispositivo municipal que se estaba preparando ante las previsiones de alerta roja por la gota fría. Todo el jueves y viernes, con sus noches incluidas, han indicado estas fuentes, Castejón estuvo trabajando sin ir a descansar porque coincidía con elEl viernes por la noche ya no llovió en el municipio torrencialmente y, por lo que las personas evacuadas en dependencias municipales volvieron a sus hogares entre la mañana y el mediodía del sábado. Además ya no se esperaban más lluvias, señalan.Ese día, la alcaldesay coordinar necesidades y, tal y como explican fuentes municipales, como ya estaba todo controlado en Cartagena llamó al alcalde de Los Alcázares (uno de los municipios más afectados por las lluvias) para ofrecer un dispositivo de ayuda al municipio vecino.Cuando ya acabó el día, sobre las doce de la noche, y ante la insistencia de su mejor amiga de que se pasara un momento por el bar en el que celebraba su cumpleaños, la alcaldesa de Cartagena fue yu hora y media, momento en la que la grabaron y subieron las imágenes a las redes sociales.Por otro lado, la propia alcaldesa ha asegurado a Europa Press tener pruebas dea las doce y media de la noche (cuando estaba en el bar) con el delegado del Gobierno, Francisco Jiménez, para pedirle la intervención de la Unidad Militar de Emergencias en las tareas de limpieza del municipio, así como en contacto permanente con los concejales de Seguridad e Infraestructuras.Finalmente,por si alguien se ha podido molestar por esas imágenes e insiste en que ocurrieron cuando ya había pasado el riesgo de la gota fría en el municipio.