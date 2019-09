La repetición electoral permitirá estrenar un procedimiento que reduce la campaña y las subvenciones a la mitad

Publicada el 18/09/2019 a las 09:58 Actualizada el 18/09/2019 a las 11:47

Lael próximo 10 de noviembre permitirá estrenar una reforma legislativa acordada por los partidos en 2016 por la que no sólo, bajando de 54 a 47 días, sino que, además, reduce la campaña y las subvenciones a la mitad.Hace tres años, el riesgo de que una segunda repetición de elecciones cayera en plena Navidad llevó a los grupos parlamentarios apara introducir una disposición adicional estableciendo que, en los casos de repetición de los comicios por falta de investidura,(de 54 a 47).La decisión del rey de no proponer a ningún candidato a una nueva investidura por falta de apoyos suficientes implica que las Cortes se disolverán el próximo 24 de septiembre y que, y no el 17, como hubiera regido con la Ley Electoral del Régimen Electoral Generales (LOREG) antes de su modificación de 2016.En esta nueva cita se aplicarán por primera vez oincluidos en la citada reforma. Entre ellos destaca que la campaña electoral comenzaría el trigésimo octavo día posterior a la convocatoria, es decir, el 1 de noviembre, y que está tendría una, por lo que concluiría el viernes 8 a las 00.00 horas.Las modificaciones incluidas en la disposición adicional séptima de la LOREG traen consigo tambiénque pueden realizar o recibir las distintas formaciones políticas.En concreto,los gastos que originen las actividades electorales se reducirán, en función de los votos y escaños obtenidos por cada candidatura, en un 30 por ciento. De su lado,Asimismo,en cada medio de comunicación de titularidad públicadel previsto en el baremo de que se establece la LOREG en su artículo 64.Eso sí, las agrupaciones de electores y los partidos, federaciones y coaliciones que la última vez lograron representación parlamentaria en las elecciones del pasado 28 de abrilque exige la ley.Es decir, si lograron presentar los avales de al menos el 0,1% de los electores inscritos en el censo electoral de la circunscripción por la que se presentaron en abril,para volver a presentar listas en noviembre.