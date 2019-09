Almeida y Ortega-Smith discuten frente a las cámaras por una pancarta de Vox tras un asesinato machista: "La violencia no tiene género"

Publicada el 19/09/2019 a las 12:43 Actualizada el 19/09/2019 a las 13:32

El último –triste, lamentable– asesinato a causa de la lacra de la violencia machista en Madrid ha dejado una estampa insólita en la puerta del Ayuntamiento de la capital. El concejal de Vox, Javier Ortega-Smith, ha discutido frente a las cámaras con el alcalde, José Luis Martínez-Almeida. El motivo ha sido una pancarta que la formación de ultraderecha ha exhibido para boicotear el acto en el que participaban el resto de fuerzas políticas, un minuto de silencio en repulsa por el crimen, en el que una mujer ha muerto en presencia de sus hijos. Rezaba "La violencia no tiene género", negando los motivos estructurales del reguero de asesinadas a manos de hombres que está dejando este 2019.; estamos contra la violencia, pero contra toda la violencia, también cuando asesinan a un hombre y a un niño", apuntó Ortega Smith, que fue interrumpido por Almeida, que le recordó que el 20% de los asesinados en Madrid en 2018 fueron mujeres, siendo la primera causa de muerte en la ciudad., le dijo el alcalde. El vídeo ha sido recogido por la Cadena Ser. La discusión, sin un tono demasiado elevado pero tensa, ha continuado durante varios minutos. "", espetó el concejal ultraderechista a Almeida, en referencia a la pancarta que portaban el resto de fuerzas políticas, con el lema "¡Basta ya! No a la violencia de género"."Sabes que no comparto ni la ideología de género ni el feminismo del 8 de marzo pero no quiere decir que se puedan colocar dos pancartas distintas, qué se le va a hacer. Es una pena que no podamos llegar a un acuerdo. Estoy de acuerdo con tu pancarta y contra todo tipo de violencia pero no se pueden poner dos pancartas", concluyó Almeida.