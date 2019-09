Publicada el 19/09/2019 a las 12:34 Actualizada el 19/09/2019 a las 13:28

El entorno más próximo a la que fuera alcaldesa de Madridque vuelva a la primera línea política aunque, como matizan,, han transmitido a Europa Press.El nombre de Carmena ha vuelto a sonar con fuerza en la vida política española después de la imposibilidad de llegar a un acuerdo para formar gobierno y ante la próxima convocatoria electoral. La plataforma en la que participa, cabeza visible de Más Madrid en la Comunidad,por la circunscripción de Madrid y si es así con qué candidatos.La que exalcaldesa. "No, no, de ninguna manera", ha contestado. Según el medio dirigido por Soledad Gallego-Díaz, Carmena ha reconocido quepara que encabece una lista para el Congreso de los Diputados por la circunscripción de Madrid, pero esta vez no cambiará de opinión, ha asegurado la exjueza en referencia a sus reticencias iniciales a repetir candidatura en las municipales del pasado mayo.Esta misma semana la que fuera su mano derecha en el Gobierno,, actual portavoz orgánica de Más Madrid, respondía con un críptico "ya veremos" cuando fue interpelada por el delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte, quien le pidió a Más Madrid que superara que Carmena les había dejado y que no iba a volver., contestaba Higueras.La posibilidad de que Carmena se presente como candidata por Más Madrid ha llegado incluso a la plataforma de peticiones Change.org., activada ayer, para que la exalcaldesa"Las españolas y españoles votamos el 28 de abril para conformar unen nuestro país. Un gobierno que defendiera nuestros. Un gobierno capaz de luchar contra la desigualdad y los desequilibrios que siembran nuestro país. Los partidos progresistas no han sido capaces de hacer realidad este proyecto, Manuela sí puede", argumenta la iniciativa proponente, Manuela Presidenta.Creen que se necesitapor su "experiencia, capacidad y honestidad necesaria para dejar los intereses personales y partidistas de lado y pensar en el futuro del país". "Necesitamos que Manuela siga el camino iniciado junto a Íñigo Errejón y encabece una lista de personas que no tengan ataduras partidistas que puedan y quieran negociar", señalan en un texto en el que sueñan con "la España de los abrazos".Carmena renunció a su acta de concejala el pasado 17 de junio, dos días después de constituirse la nueva Corporación., decía entre sonrisas a los periodistas. "No es despedida, despedida. Nos vamos a seguir encontrando en muchas ocasiones en la vida", transmitía a los informadores. De hecho,con un curso de ética política semanal en la Cadena SER.