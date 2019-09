El PSOE achaca el fracaso de la negociación con Podemos al hiperliderazgo de Iglesias

Publicada el 19/09/2019 a las 18:33 Actualizada el 19/09/2019 a las 19:07

Podemos es Iglesias e Iglesias es Podemos

El PSOE achaca el fracaso de las negociaciones con Unidas Podemos al, que quedó patente, a juicio de los socialistas, en el reproche que recibieron de los morados por considerar que no dieron valor al paso atrás dado por su líder días antes de la investidura fallida de julio, informa Europa Press.La fallida negociación fue objeto de análisis en la reunión que la dirección del PSOE ha mantenido este jueves en su sede de Ferraz. Presidida por el líder del partido y presidente del Gobierno en funciones,, permitió a Sánchez y a su número dos en el PSOE,, compartir con sus compañeros el porqué de la malograda negociación.Mientras el presidente hizo una exposición de los hechos, argumentando que élpero que al final no quedaba otra salida, Lastra ha desvelado algunos detalles de las conversaciones mantenidas con el equipo negociador de Podemos, que dirigía el secretario de Acción de Gobierno,En un momento de la negociación, ha contado Lastra a sus compañeros de la Ejecutiva, Echenique se quejó de que los socialistas, con muchos años de historia a sus espaldas y numerosos secretarios generales al frente de su dirección,al renunciar a entrar él en el Gobierno y al que la formación morada daba"Unidas Podemos es Pablo Iglesias y Pablo Iglesias es Unidas Podemos", les dijo Echenique a las negociadoras socialistas, según ha revelado Lastra.No es la primera vez que desde el PSOE se quejan del hiperliderazgo de Iglesias, que impidió, según ellos, que se impongan dentro del partidoa estudiar un acuerdo programático con el PSOE que no pasase por entrar sí o sí en el Gobierno, como defendían IU o los Anticapitalistas.De hecho, según fuentes socialistas, en los días previos a la investidura de julio, el líder de IU,de cuáles eran en concreto las propuestas de Ministerios que estos les estaban ofreciendo y que el equipo negociador de Podemos, entonces compuesto por Echenique e, no les estaba trasladando.De ahí que en la negociación de septiembre el equipo negociador de Podemos se ampliase con la participación de IU y las distintas confluencias. Eso sí, a pesar de las distintas visiones dentro de Podemos sobre cómo debía discurrir la negociación con el PSOE,y nadie cuestionó en público la decisión de mantener la exigencia del