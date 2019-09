Josep Pujol ingresó en Andorra más de 2,5 millones y era beneficiario de una fundación en Panamá, según la UDEF

Publicada el 19/09/2019 a las 09:12 Actualizada el 19/09/2019 a las 10:59

Promotor hallado muerto en Panamá

Posible préstamo ficticio

Josep Pujol, uno de los hijos del, llegó a ingresar en una de las cuentas que la familia tenía en Andorra casientre los años 1993 y 2000 a través de 69 movimientos que incluyen ingresos en efectivo de origen desconocido, según un nuevo informe de la, que también ha identificado una nueva fundación del clan radicada en Panamá y en la que se llegaron a inyectar 600.000 euros.Según el nuevo informe policial incorporado al sumario de la causa que investiga el origen de la fortuna de la familia Pujol, de 193 páginas y al que ha tenido acceso Europa Press,a la denominada 'Fundación Paty', de la que era su "primer beneficiario".La UDEF ha redactado este informe en base a la documentación que se le ha remitido desde Andorra en respuesta a la comisión rogatoria emitida por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la, que es el que instruye este caso.Según el documento, alguno de los ingresos que suman dicha cantidad fueron realizados en efectivo por el propio Josep Pujol, pero también por el que fuera director de la antigua banca Reig Antoni Zorzano y por María Pallerola, a quien la Policía vincula con otras operaciones realizadas por elDe hecho, alguno de los ingresos analizados en este informe, como uno por importe de, se realizaron en cuentas en las que figura como titular el propio Jordi.En otro de los puntos del informe, y como contestación a una de las comisiones rogatorias internacionales impulsadas por el juez De la Mata, se ha podido constatar que. Añade que la entidad Bank of New York actuó como banco corresponsal de la operación.Dicha mercantil se encuentra domiciliada en Curaçao, territorio autónomo de los Países Bajos y que la UDEF identifica como paraíso fiscal en el que lacontinúa siendo un importante sector de su economía. El director general de la compañía se identifica en el informe comoSegún recuerda la UDEF, esta persona fue un empresario que se introdujo en España representando a la promotora inmobiliaria Kepro para desarrollar el barrio de Diagonal Mar en Barcelona, cuando tuvieron lugar los, siendo condenado a men la compra de terrenos. Huyó de España y se le localizó en Panamá, donde fue encontrado muerto en octubre de 2007 en el Hotel Ambassador.La Policía destaca lasque aparecen referenciadas en publicaciones de prensa escrita, blogs de Internet e incluso en la sentencia en la que Rosillo fue condenado en España, puesto que el asesor fiscal de la familia Pujol fue testigo en la citada causa.En otras de las subcuentas analizadas en este informe figuran abonos o cargos, contabilizados bajo el concepto, que generan una serie de cargos por comisión de cambio de divisa y que la policía identifica conque no puede precisar.Los investigadores dan especial importancia en su informe a un movimiento en especial, un supuesto préstamo de 2009 que, según la propia declaración de Josep Pujol, realizó al empresario Jorge Barrigón, dueño de Cat Helicopters, compañía que habría obtenido, según la Policía.Pues bien, ese préstamo por importe de 960.000 euros, de los cuales 900.000 iban a ser empleados para una opción de compra de las acciones de una sociedad andorrana denominada Heliand S.A., es puesto en duda por la UDEF en su informe, ya que sospecha que fue ficticio ySegún la UDEF, el objetivo eraque iban a quedar registrados en la cuenta de BPA que usabaasí como en dos cuentas de su hermano mayor, ya que el mismo día que el primero retiró el efectivo para el supuesto préstamo el segundo recibió en su cuenta una cantidad idéntica.A pesar de que tanto Josep Pujol como Jorge Barrigón han tratado de justificar estos movimientos, los investigadores sospechan queEl préstamo, añaden, permite a ambos hijos de Jordi Pujol, cuyo origen es desconocido, para ingresarlo en la cuenta del BPA de Josep, justificando dichos ingresos a través de las dos devoluciones del préstamo, cuando en realidad "no procedería de la devolución del préstamo, sino de una serie de ingresos y retiradas de fondosy que intentan enmascararlos gracias al citado préstamo, el cual genera la cobertura necesaria para desvincular y ocultar la procedencia real de los ingresos realizados en la cuenta del BPA", resume el informe.Sobre la 'Fundación Paty', la UDEF ha concluido que en la dirección de la misma figura, en la que figuraban como apoderados Josep Rodríguez Valldepérez, Lluis Alfons Kinder Espinosa, Salvador Capdevila Pallarés y Manuel Domingo Narvarte, todos ellos "vinculados en los órganos sociales de las entidades andorranas Neith y Advocats i Consultors Associats".En la cuenta de la fundación, añade el informe,