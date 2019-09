Publicada el 19/09/2019 a las 10:26 Actualizada el 19/09/2019 a las 10:52

La número dos de Podemos,, ha señalado este jueves que su formación no teme quedel 10 de noviembre porque el hecho de que un partido concurra a unos comicios "es lo más natural". "Respetamos la democracia y nosotros nos presentaremos con nuestras propuestas", ha apuntado.En una entrevista en TVE recogida por Europa Press, Montero, que reaparecía por primera vez tras su, ha indicado que lo que realmente teme y ve como peligroso es queentren en su despacho del Congreso, pero no que una formación se presente a unas elecciones.La pregunta surgía después de que se revelara que el entorno de, cofundador de Podemos, valora seriamente concurrir a las generales con una candidatura en Madrid. "Insisto, me preocupan las cosas serias y no la democracia", ha añadido Montero, para subrayar que es un error pensar en elpor el bloqueo político en términos electoralistas.Los ciudadanos "irán a votar para hacer valer quien manda en democracia", ha aseverado, advirtiendo de que España necesitaque se vive.