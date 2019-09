Rivera dice que RTVE invitó a Ciudadanos a hablar con Moncloa cuando se quejó por excluir un cara a cara con Sánchez

Publicada el 19/09/2019 a las 11:06 Actualizada el 19/09/2019 a las 11:26

"¿Qué teme Sánchez?"

Mateo debe dimitir

El líder de Ciudadanos,, ha afirmado este jueves que su partidopor no haber incluido en los cara a cara previos a las elecciones generales de noviembre, Pedro Sánchez, a lo cual el ente público contestó que lo hablaran con Moncloa.En una entrevista en la cadena COPE, recogida por Europa Press,sobre los debates a dos "deje fuera a Cs", pese a haber previsto un cara a cara entre Sánchez y el líder del PP, Pablo Casado, y otro entre Sánchez y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.Para el presidente del partido naranja, lo que plantea la radiotelevisión pública es un, además de que participe en elcon los candidatos del PSOE, el PP, Podemos y Vox (Santiago Abascal).Esto supone que la tercera fuerza política del país quede "excluida", ha señalado Rivera, que se ha preguntado. "Pedimos una rectificación a TVE y nos dicen que hablemos con Moncloa. ¿Cómo que 'hablen con Moncloa'?", ha manifestado.En su opinión, esto confirma quegracias a los "enchufados", como se ha referido a la administradora única de RTVE, Rosa María Mateo, y al nuevo director de Informativos, Enric Hernández., porque mientras "no hay dinero para las pensiones o para la sanidad, ahí siempre hay dinero y siempre llega el cacique de turno que se pone al servicio del Gobierno", ha señalado.Según fuentes de Ciudadanos consultadas por Europa Press,, pero RTVE se negó a hacer este cambio y dijo que lo negociaran con Moncloa.El presidente de Cs ha afirmado que, cuya dimisión ya pidió el pasado abril por otra polémica con los debates antes de las elecciones generales celebradas ese mes,Estas críticas de Rivera se suman a las que hizo el pasado martes, después de que la administradora única de RTVE escribiera por carta a los líderes de los partidos, mientras el Rey continuaba con la ronda de consultas para la investidura, para"La convocatoria de elecciones o la disolución de la Cámara ya no las hacen el Rey ni la presidenta de la Cámara, las hace Rosa María Mateo", ha ironizado en la entrevista. Según ha indicado,de forma anticipada porque Mateo está "en línea directa con Sánchez".