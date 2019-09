Teresa Rodríguez respalda concurrir a las elecciones como Adelante Andalucía "para sumar" fuerzas y que haya un grupo andaluz en el Congreso

Publicada el 19/09/2019 a las 17:41 Actualizada el 19/09/2019 a las 18:27

PAPELETA DE UNIDAD Y GRUPO PROPIO



▶️ Una reflexión interesante de @AguilerAngela_ y @joseigs_.



#AdelanteAndalucía no para romper, para sumar. No para competir, para acordar. Hay que conseguir un nuevo impulso en tiempos difíciles. https://t.co/Y2IXbti9FK — Teresa Rodríguez (@TeresaRodr_) September 19, 2019

La coordinadora general de Podemos Andalucía y presidenta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía,, ha defendido este juevesdel próximo 10 de noviembre como Adelante Andalucía, la confluencia que en esta comunidad aglutina al partido morado, IU Andalucía y organizaciones de corte andalucista, a fin de "sumar" y apostando porque exista unen el Congreso de los Diputados, según informa Europa Press.Así lo ha manifestado Teresa Rodríguez en su perfil de Twitter, consultado por Europa Press, sobre un asunto que este miércoles puso sobre la mesa la portavoz adjunta del grupo y miembro del Consejo Ciudadano Andaluz, Ángela Aguilera , que defendió la marca Adelante como lapara concurrir al 10N, aclarando que no plantea que haya dos papeletas, una de Unidas Podemos y otra de Adelante, sinopara que Andalucía tenga voz propia en el Congreso.La líder del partido morado en Andalucía se ha pronunciado en la misma línea defendiendo la candidatura de Adelante Andalucía "no para romper,; no para competir, para acordar" pues, a su juicio, "hay que conseguir unen tiempos difíciles"."Desde el año 79 no hay un grupo andaluz en el Congreso. Cataluña, Galicia, Euskadi, País Valenciano, Canarias y Cantabria consiguen poner sobre la mesa sus asuntos en Madrid ¿por qué Andalucía no?", ha dejado escrito Teresa Rodríguez en la mencionada red social.