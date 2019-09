Una profesora recurre el ascenso a directora de conservatorio de la hermana del presidente andaluz

Publicada el 18/09/2019 a las 13:00 Actualizada el 18/09/2019 a las 15:15

info Libre

Explicaciones del consejero

PP, Cs y Vox votan juntos

El nombramiento de la hermana del presidente de la Junta de Andalucía como directora de un conservatorio público llega a laEsperanza Utrera, la candidata que obtuvo más puntos en el proceso de selección para elegir al director o directora del conservatorio Ángel Pericet, pese a lo cual la Junta de Andalucía eligió a Dolores Moreno Bonilla, presentó el lunessegún confirma ala interesada, representada por el sindicato CCOO. Se hará cargo el juzgado que corresponda por turno, que tendrá que decidir si hay o no caso.Tras la jubilación del antiguo director, Dolores Moreno Bonilla se convirtió el 14 de junio enpese a obtener la segunda puntuación en el proceso de selección abierto [ver aquí la información completa sobre el nombramiento]. La primera, Esperanza Utrera, obtuvo 49,5 puntos de 50 posibles. Moreno Bonilla se quedó en 38,2 puntos. No obstante, fue nombrada directora por la Junta tras la elaboración por parte de la Inspección de Educación deen base a, miembros de la dirección y aspirantes al puesto. La inspección aludía a un "grave problema" ocurrido durante el periodo de Utrera como directora, aunque no detallaba dicho problema.Es decir, se convocó a los docentes del conservatorio a un proceso de selección y, una vez estuvieron los méritos de cada cual cuantificados sobre la mesa, la candidata con mayor puntuación fue descartada por unos antecedentes negativos que no han sido detallados. A Utrera no se le impidió presentarse, ni se la penalizó en la puntuación, sino que fue borrada al final del proceso tras valorarse otros aspectos distintos de los méritos y la antigüedad. Fueadoptada por la Delegación de Educación (Cs) en base aLa convocatoria para acreditar méritos –como ha insistido en aclarar el Gobierno andaluz– no era obligatoria ni vinculante. En rigor legal la decisión del nombramiento del director provisional corresponde al delegado o delegada de Educación, en este caso Mercedes García Paine (Cs), de forma discrecional. Dicho de otro modo, la delegada podría haber nombrado a Moreno Bonilla a dedo a la espera de que saliera la plaza definitiva, cuando ya sí tiene que haber un concurso.Pero no lo hizo. En lugar de eso, convocó un proceso de selección en el que la candidata con más méritos fue Esperanza Utrera. A pesar de quedar primera, la inspección desaconsejó oficialmente el nombramiento de Utrera por unos supuestos antecedentes negativos como directora provisional del centro entre 2004 y 2005. Cuando se conoció el caso, en agosto, incluso el consejero de Presidencia, Elías Bendodo (PP), afirmó que Utrera había sido "cesada" tras su primer periodo como directora, cosa que Utrera niega tajantemente. Tanto Utrera como Mónica Romero, otra candidata que también denuncia malas prácticas en el proceso, señalan que todo ha sido un intento de evitar una apariencia de dedazo que salió mal, por lo que se improvisó una justificación a posteriori. La Junta lo niega.El caso llegó este miércoles al Parlamento andaluz, donde compareció para dar explicaciones el consejero de Educación, Javier Imbroda (Cs). Según explicó, la cuantificación de los méritos y la antigüedad –en la que Moreno Bonilla quedó segunda–para decidir el nombramiento, que se realizó conforme a la "propuesta" de la inspección. Imbroda recordó que la Inspección, basándose no únicamente en la puntuación sino elementos cualitativos y entrevistas con compañeros e inspectores, indicó a la consejera que la persona idónea era Moreno Bonilla.Imbroda informó de que el inspector educativo que propuso el nombramiento como directora Moreno Bonillay administrativas por daño a su honor y profesionalidad debido a las "falsedades difundidas".La parlamentaria socialista Beatriz Rubiño acusó al Gobierno andaluz de "manchar" el nombre de la candidata Utrera tras haber intentado "disfrazar de legalidad" un dedazo decidido de antemano. Rubiño dijo que el presidente se está "escondiendo" detrás de la inspección para no hacer "aclaraciones".En la misma sesión de la comisión de Educación, los grupos parlamentarios PP, Cs y Vox han rechazado este miércoles la petición de comparecencia de los inspectores en el caso del nombramiento de Moreno Bonilla realizada por el PSOE. La solicitud pedía en concreto la comparecencia del jefe de la Inspección Educativa de la Delegación Territorial de Málaga, José Andrés Alonso, y del inspector de los Servicios Educativos Juan Carlos Martínez.