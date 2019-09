Casado, Rivera y Abascal cargan contra Bildu por pedirles que no acudan al País Vasco para obtener votos en España

Publicada el 20/09/2019 a las 21:01 Actualizada el 20/09/2019 a las 21:31

Exigimos al PSOE que se sitúe del lado de los constitucionalistas y rompa con Bildu, que trata de imponer un cordón sanitario al PP. Seguiré yendo al País Vasco a enarbolar la bandera de la libertad y a denunciar que Bildu sigue sin condenar el terrorismo. https://t.co/ff4XfNV66H — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) September 20, 2019

A ver si os enteráis de una vez, totalitarios de Bildu: toda España es de todos los españoles. Ciudadanos jamás permitirá que os apropiéis ni de un solo palmo de nuestra nación. Lo que hay que vetar son vuestros homenajes a etarras.



¡Viva la libertad! https://t.co/PbBWBRkPwg — Albert Rivera (@Albert_Rivera) September 20, 2019

BILDU es un grupúsculo totalitario y heredero del terrorismo, que habría de ser inmediatamente ilegalizado. Sus propuestas lo demuestran. A mí ni me impidieron ni me impedirán estar en mi patria chica ni a tiros ni a bombas. ¡Gentuza! https://t.co/jvfIaEq3Rr — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) September 20, 2019

Los líderes nacionales del Partido Popular,, de Ciudadanos,, y de Vox,, han cargado este viernespor la proposición no de ley presentada para que el Parlamento Vasco reclame a "partidos de ámbito español cuya implantación en Euskal Herria es prácticamente nula" que "para la obtención de votos en el resto del Estado" y que "provocando altercados y situaciones violentas", informa Europa Press.En una serie de mensajes en sus respectivas cuentas de Twitter, los líderes de las tres formaciones handuramente esta iniciativa de EH Bildu, en la que alega que actos desarrollados por estos partidos en el País Vasco ", sino una provocación malintencionada que pervierte el significado de ese derecho fundamental" con "el único objetivo de trasladar unaa partir de la cual luego poder justificarque atacan la convivencia y la normalidad política".Ante esta proposición, el presidente del PP ha reclamado al PSOE deque se sitúe "dely rompa con Bildu", partido al que acusa de tratar de imponer "un cordón sanitario al PP"."Seguiré yendo al País Vasco a enarbolar la bandera de la libertad y a denunciar que Bildu sigue", ha subrayado Pablo Casado en un mensaje en su cuenta personal de Twitter.Por su parte, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha cargado contra losde Bildu y ha reclamado "libertad". "A ver si os enteráis de una vez, totalitarios de Bildu: toda España es de. Ciudadanos jamás permitirá que os apropiéis ni de un solo palmo de nuestra nación. Lo que hay que vetar son vuestros. ¡Viva la libertad!", ha escrito en la misma red social. la libertad y a denunciar que Bildu sigue sin condenar el terrorismo", ha subrayado Rivera en un mensaje en su cuenta personal de Twitter.Finalmente, desde Vox,también ha arremetido duramente contra Bildu, al que se refiere como un "grupúsculo totalitario y heredero del terrorismo, que habría de ser". "Sus propuestas lo demuestran. A mí ni me impidieron ni me impedirán estar en mi patria chica ni a tiros ni a bombas. ¡Gentuza!", ha señalado en Twitter.