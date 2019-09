El Gobierno destinará 746 millones a paliar los daños por inundaciones e incendios ocurridos desde abril

Publicada el 20/09/2019 a las 17:34 Actualizada el 20/09/2019 a las 19:15

Un año para recibir ayudas

Medidas y cuantías

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley mediante el cual destinaráa paliar los daños y las necesidades de los afectados por losregistrados en España desde el pasado mes de junio, según informa Europa Press. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz en funciones,, ha defendido que en medio de la situación de repetición electoral, el "Gobierno está a la altura" y ha dictado un Real Decreto Ley para atender a estas necesidades en el que ha participadoAsí, ha asegurado que "este es un gran país" cuyo Gobierno, "incluso en funciones" se afana en atender las necesidades más perentorias de los ciudadanos que acaban de sufrir estos días los efectos de las inundaciones e incendios con "todas las fuerzas", la Unidad Militar de Emergencias, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los voluntarios que se ofrecieron a ayudar en la emergencia.Celaá ha justificado la necesidad del Real Decreto Ley —que convalidará la Diputación Permanente— en lasdel "último y letal" episodio de lluvias las inundaciones pero también por otras inundaciones y graves incendios registrados en España desde junio. Para ello, ha añadido se ha aprobado unpara paliar estos efectos.La ministra ha repasado algunos de losque estarán atendidos por el Real Decreto Ley, tales como lasen Orense; los efectos de unaque causó en agosto graves daños en Madrid, Zaragoza, Cáceres, La Rioja, Segovia, Valladolid, Ávila, Toledo, Ciudad Real, Murcia y Baleares; o los gravísimosde agosto en Canarias o en junio en el Bajo Ebro y, finalmente los "gravísimos" sucesos que no ocurrían desde hace 140 años en Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Baleares o Madrid.Estas zonas seránpor una emergencia de Protección Civil para poder atender "rápidamente a los afectados" como "muestra de la voluntad del Gobierno" con los desfavorecidos.Posteriormente, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones,, ha apuntado que el plazo en el que se podrán cobrar estas ayudas podría ser de, ya que ha asegurado que se hará "lo antes posible dentro del respeto a la Ley y los procedimientos".Comparando con el plazo que está tardando la recepción de las ayudas de las inundaciones de hace casi un año en Baleares, Planas ha valorado que lade ese procedimiento en el que las ayudas directas y personales, mientras que las de lasse abonarán en las próximas semanas.Planas cree que en el caso de Baleares el Gobierno ha sido capaz de resolverlo en ese plazo aproximado de un año algo que es "unacon situaciones similares del pasado". Desde el punto de vista legal y presupuestarios hay procedimientos a seguir y ha asegurado comprender la preocupación en ese sentido.Por su parte, el ministro del Interior en funciones,, ha explicado que el RD incluye no solo a estas catástrofes sino las acaecidasy serán también de aplicación las medidas a todos los eventos que puedan concretarse hasta el 31 de marzo de 2020. Grande-Marlaska ha asegurado que España cuenta con un sistemapara atender a las emergencias en las que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos.En concreto, ha precisado que el Real Decreto incluirá a los afectados por la DANA que alcanzó a España del 9 al 15 de septiembre que además de los daños "de todo tipo" terminó con la vida de siete personas. Respecto a la situación, ha garantizado que lade la emergenciay que durante el desarrollo de la misma todo el personal, efectivos y voluntarios dieron "lo mejor de sí mismos".El ministro del Interior, ha añadido que en lael Gobierno darápara el que se habilitarán "todos los créditos que sean necesarios".Tras enumerar las zonas afectadas por las emergencias que estarán incluidas en el decreto de ayudas, que recogerá medidas de diversa naturaleza, para el dominio público marítimo terrestre, el dominio público hidráulico y otras zonas de titularidad pública para que los afectados "puedan mirar al futuro con esperanza". Por su parte, Planas ha afirmado también que el Real Decreto como unque supone la "respuesta más eficaz en los últimos años ante un fenómeno como este".A las ayudasparticulares, personas físicas y jurídicas, empresas, establecimientos industriales, mercantiles, agrarios, pesqueros, turísticos, corporaciones locales para gastos derivados de obras inaplazables no contempladas en sus presupuestos. Entre otras medidas, el decretode la cuota del IBI, del de actividades económicas en el ejercicio correspondiente y, las ayudas personales estarán, se aprobarán las normas relativas a bonificaciones, moratorias, exenciones de cuotas relativas a la suspensión o exención de relaciones laborales y los pagos a la seguridad social de empresarios por trabajadores por cuenta ajena y autónomos., se acometerán obras para restaurar el dominio público marítimo terrestre y el dominio público hidráulico y desde el departamento de Fomento se acometerán las obras de emergencia para reparar los daños en infraestructuras de titularidad pública. Mientras,se aprobará la reducción que corresponda al ejercicio fiscal de 2019 que ajuste los módulos de la estimación afectiva singular para explotaciones agrícolas y ganaderas afectadas.También se aprueban en el Real Decretoen determinados supuestos, para actividades ganaderas y vinculadas a ella que puedan estar o no cubiertas ante la catástrofe por una póliza. Igualmente se habilita elde los daños no cubiertos por el seguro agrario combinado así como aquellas actividades agrícolas, ganaderas y acuícolas.EnPlanas ha adelantado que se realizarán actuaciones urgentes en materia depara tratar de restablecer el hábitat natural de flora y fauna correspondiente para el control de plagas, las infraestructuras rurales y "muy en particular" para evitar la erosión derivada de los momentos posteriores.Respecto a las cantidades, tras precisar que son "cálculos provisionales que deben seguirse con prudencia" y suponen una "hipótesis de partida", ha detallado el desglose de losDe forma absolutamente, el importe de las ayudas se estima en. A esta cantidad habría que sumar 130,2 millones en actuaciones de la Administración General del Estado y 58,4 millones de euros en exenciones y bonificaciones en materia de empleo y Seguridad Sociales, por parte de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.Por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se distribuirán unos, 2 para restauración forestal y 4,8 para actuaciones de la financiación de avales y compensación de daño asegurados en explotaciones; del Ministerio de Fomento 60,71 millones; desde Transición Ecológica, 62,3 millones; Política Territorial, 541,69 millones en daños a corporaciones locales. Desde el Ministerio de Economía se destinarán 10 millones. Mientras, Hacienda, 28 millones de euros en exención de impuestos.