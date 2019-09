La juez instructora de la causa de la tragedia del Tarajal (Ceuta) renuncia a oír al último testigo residente en Alemania

Publicada el 20/09/2019 a las 10:34 Actualizada el 20/09/2019 a las 11:04

La titular delhaen el marco de la causa abierta por laintentando acceder a territorio español bordeando el espigón marítimo fronterizo del Tarajal.Su testifical,, pero, según han informado fuentes judiciales a Europa Press.Las partes puedencon sede en la ciudad autónoma. Si no lo hacen o no se estiman sus argumentos,que decrete su sobreseimiento o la apertura de juicio oral contra los guardias civiles investigados por lay la devolución inmediata a Marruecos de 23.La instructora ya se ha inclinado dos veces por el archivo de la causa y la Audiencia ha ordenado otras tantas su continuación. La. Según advirtió, "de cara a agotar las diligencias indagatorias necesarias y así lograr llevar a cabo la investigación suficiente y eficaz que era requerida".En su último auto, un hombre y una mujer, localizados en Alemania "sin haber realizado el más mínimo intento de oír a los testigos propuestos y admitidos, sólo con el razonamiento de que no se encuentran residiendo legalmente en ese país".La mujer, Liliane A., declaró por videconferencia que la noche de los hechosy que, al adentrarse en el mar, varios migrantes le instaron a salir de nuevo porque. En un determinado momento "perdió la conciencia" y la recuperó de vuelta en la orilla marroquí, por lo que dijo no saber si algún compañero llegó a la playa española.La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) logró en abril, pese a la oposición de la defensa de los guardias civiles, que otro superviviente localizado en Madrid, Hervé K., testificase también. Según su relato de lo acontecido,, donde echaron a correr hacia la playa. Allí se arrojaron al agua y recibieron el lanzamiento, según su declaración, deque "desconcertaron" a los migrantes. Además, "dos embarcaciones" del Instituto Armado se dispusieron en el agua para impedir su avance.Las Diligencias Previas 123/2014, que en febrero fueron declaradas causa compleja para disponer de 18 meses más de instrucción, recogen también múltiples intentos de culminar una Comisión Rogatoria dirigida a Marruecos para, petición que el Reino alauita no ha atendido ni respondido siquiera.La acusación particular estima "de lo actuado y de los distintos informes que constan se desprende que el 6 de febrero de 2014 los agentes del operativo desplegado dispararon contra las personas que se encontraban en el mar material antidisturbios y resulta indiciariamente acreditado que aal margen de cualquier procedimiento legal". Para la defensa, sin embargo, "todas las diligencias consideradas necesarias y pertinentes" practicadas