Oltra no descarta confluir con el partido de Errejón para "no dejar huérfanos a los votantes de izquierdas"

Publicada el 20/09/2019 a las 11:12 Actualizada el 20/09/2019 a las 11:13

La vicepresidenta del Gobierno valenciano y coportavoz de Compromís Mónica Oltra , no ha descartado que la coalición puedade Íñigo Errejón , Más Madrid, en las elecciones generales del 10 de noviembre, mediante una "alianza amplia" que permita "no dejar huérfanos a los votantes de izquierda", contra "los nostálgicos del bipartidismo".Eso sí, ha remarcado que Compromís estáy que ve al partido de Errejón "muy focalizado en la Comunidad de Madrid". A la espera de la Ejecutiva de la coalición del próximo lunes, ha garantizado que no son "sectarios" y que pretenden "hablar con todo el mundo para lograr esa convocatoria amplia".Hasta entonces, Oltra ha puntualizado este viernes en declaraciones a la Cadena SER que se centran en buscar alianzas "en lo real, sobre lo que ya ha pasado pero es unen este momento", para sumar las opciones alejadas del bipartidismo."Si todo el mundo va buscando el voto de centro, vamos a dejar", ha advertido, para manifestar su confianza en lograr sumar antes del 10N a "compañeros de viaje que cubran esas esperanzas".Respecto a si ha hablado con el líder de Podemos Pablo Iglesias de posibles alianzas --paracon la que se presentaron en 2015--, ha insistido en que "se está explorando todo el panorama" y que Compromís está "hablando con todo el mundo". Ahora bien, ha indicado que como vicepresidenta se centra en las labores de gobierno y deja las cuestiones de partido a otros.Oltra ha criticado que es algo que "desde Moncloa no se ha hecho" durante las negociaciones y que le ha "preocupado mucho". "Una cosa es el. Una cosa es que negocien los representantes del PSOE y otra que negocien los ministros. Esa confusión no es buena", ha recalcado, y ha recordado la "mala experiencia" en la Comunitat porque "se empieza confundiendo la sala de prensa y se acaba confundiendo la caja".En todo caso, ha hecho hincapié en que una posible alianza es unade Compromís y que su opinión tan solo es "una más". En la Ejecutiva del lunes espera "ir desentrañando cuál es el camino porque los plazos son muy cortos" hasta el 10N.Sobre el partido de Errejón, ha sostenido que lo ve ", donde ha sacado muy buenos resultados y hay mucho que hacer en un gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso PP ) y mediatizado por Vox ". Ha subrayado que "en principio" lo ve "ahí" y que desconoce "si va a haber otros movimientos", además de remarcar que no es quien para aconsejarle que se presente.En general, ha abogado por "buscar una alianza de todo lo que se mueve en ese ámbito que quiere unay no se enmarca en las políticas de austericidio liberal que han marcado la ruta de Europa, lamentablemente".Y ha rechazado "el rearme de los nostálgicos del bipartidismo antiguo" para defender una opción "amplia" para no "romperles el corazón" a los votantes de izquierdas. "Es una situación extraordinaria que necesita de", ha enfatizado.En cuanto a la postura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez , ha defendido que es necesario que las posturas se centren, después de que el líder del PSOE asegurar este jueves que "no dormiría por la noche" con miembros inexpertos de Unidas Podemos al frente de ministerios como el de Hacienda Transición Ecológica o gestionando la Seguridad Social . "Si alguien tiene problemas para dormir, que tome valeriana", ha zanjado Oltra.Frente a la, ha reivindicado que "la política es acuerdo, diálogo y, sobre todo, tener gobiernos que ponen en el centro a las personas". "Llevamos demasiado tiempo enfrascados en otras cosas", ha lamentado.También ha afirmado que ni entiende ni comprende la postura de Sánchez de que una, unas palabras que cree que "reman en contra de la historia" tras unas elecciones en las que los españoles "han apostado muy claramente por el pluralismo". A su juicio, "hay que saber gestionarlo" y "hace falta un poco más de. En la política ahora se habla mucho y se escucha poco".Ha subrayado que "no hay que olvidar que (Sánchez) es el candidato que ha fracasado en la investidura", algo que "es duro cuando hay una", por lo que lo ve como "un fracaso importante".Por contra, ha puesto como ejemplo el gobierno del Botànic II en la Comunitat Valenciana, con el PSPV y Unides Podem, asegurando que ella duermey se despierta "con ganas de seguir haciendo políticas que cambien la vida de la gente y nos hagan un poco más felices".Bajo este prisma, ha destacado que las tres partes han logrado "transigir y poner la inteligencia colectiva al. Teniendo claro que somos un gobierno donde está el PSOE, Podemos, Compromís y Esquerra Unida, pero que somos un único gobierno".