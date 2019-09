Lastra, sobre las negociaciones para formar Gobierno: "Podemos fue a someternos a un chantaje"

Publicada el 21/09/2019 a las 13:36 Actualizada el 21/09/2019 a las 14:46

Caballero compara resultados del 28A

La portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados,, ha asegurado que Unidas Podemosdurante las negociaciones para formar un Gobierno progresista y que España no se merece volver a las urnas el próximo 10 de noviembre. "En una situación de bloqueo como la que hemos sufrido, en la que no se ha querido reconocer el resultado electoral y en la queal partido socialista y a la candidatura de Pedro Sánchez, nos hemos encontrado con un partido (Unidas Podemos) que más que ir a una negociación sincera fue a someternos a chantaje", señaló Lastra en declaraciones en el marco del XII Pleno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), recogidas por Europa Press.Además, ha subrayado que el Partido Popular y Ciudadanos tambiénpara impedir la constitución del Ejecutivo, lo que ha llevado a España a un "enfado considerable". "Tenemos 123 escaños y doblamos al siguiente partido. España no se merecía tener que volver a las urnas", ha apuntado. No obstante, Lastra ha indicado que, pese a los intentos frustrados para formar Gobierno, las relaciones entre los distintos partidos políticosporque siempre tienen que hablar de "muchas cosas".La portavoz parlamentaria socialista ha subrayado que el PSOE saldrá a "ganar" el próximo 10 de noviembre con un programa electoral en el que seque ofreció a Unidas Podemos y que la formación había pactado anteriormente con la ciudadanía. "Vamos con un programa electoral que habla de justicia social, de la lucha contra la desigualdad, de cambio climático...", ha añadido.Por otro lado, Lastra ha manifestado que el PSOE ya sepor parte de Unidas Podemos y que incluso que ha llegado a pedir a Pablo Iglesias que dejase de "insultar" al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. "Les pediría mesura. Nosotros no estamos entrando en provocaciones. Lo que tenemos que hacer ahora es hablar a la ciudadanía. Lo que sí puedo decir es que nosotros fuimos a una negociación sincera y por eso hicimos cinco propuestas diferentes (a Unidas Podemos) e incluso fuimos a"."La respuesta del señor Iglesias fue no en todo momento. Creo que lo ha visto toda España. Saldremos a ganar las elecciones el 10 de noviembre y lo que queremos es, con todos los ciudadanos", ha agregado.Por su parte, el alcalde socialista de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP),, ha comparado los resultados de las elecciones generales con los que sacó el PSOE en Vigo para decir que élen su localidad con las mareas de Unidas Podemos para conformar un Gobierno de coalición por la diferencia de votos entre ambas formaciones.Preguntado por si apoya o no la decisión del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de no aceptar un Gobierno de coalición con Unidas Podemos, que es cuarta fuerza política en el Congreso con 42 escaños, Caballero ha hecho un símil a nivel municipal y ha destacado que no pactaría con las mareas moradas porque el 26M. "Ni pacté ni pactaría con mareas, que es el–a nivel nacional– porque ellos tienen dos concejales y nosotros veinte y mi desarrollo político ha llevado a que mi lista tenga esos veinte. Es una forma de hacer política", ha señalado Caballero a su entrada al XII Pleno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en Madrid.Sin embargo, el socialista no ha querido valorar las declaraciones de Sánchez en las que dijo que un Gobierno de España en el que estuviera Unidas Podemos a mano de las políticas activas de empleopor las noches.